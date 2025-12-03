Tras conversaciones con agricultores en la mesa de trabajo, comisiones de Diputados decidieron aprobar la Ley General de Aguas en medio de reclamos como “¡Traidores!”.

Pese a que agricultores pedían incluso que las comisiones dedicaran más tiempo a la revisión de la Ley General de Aguas, esta pasó al pleno de la Cámara de Diputados el 3 de diciembre.

Comisiones de Diputados aprueban la Ley General de Aguas entre reclamos de agricultores

Entre la noche del 2 de diciembre y la madrugada del 3 de diciembre, se realizaron mesas de trabajo por la Ley General de Aguas, pero aunque agricultores pidieron desplazarla esta pasó al pleno.

Agricultores aseguraban que “les estaban mintiendo” sobre la Ley General de Aguas, y ahora que las comisiones de Diputados la aprobaron pasó al pleno entre reclamos de “¡Traidores!”.

Luego de que agricultores que formaban parte de las mesas de trabajo regresaron después de las 9:30 am, las Comisiones de Diputados dieron a conocer su aprobación de la Ley General de Aguas.

Se trató de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento la que decidió aprobar la ley en lo general y particular para pasarla al pleno de la Cámara de Diputados.

Las reformas a la Ley General de Aguas tuvo 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.

Ante la aprobación de las Comisiones, los agricultores recibieron la noticia al grito de “¡Traidores!”.

Al grito de:



¡Traidores!

¡Traidores!

¡Traidores!



Se APRUEBA la Ley General de Aguas en Comisiones… pic.twitter.com/cnn2Mcajbj — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) December 3, 2025

Agricultores llegan a la Cámara de Diputados y protestan por la Ley General de Aguas

Las Comisiones de Diputados aprobaron las reformas a la Ley General de Aguas pese a que fuera de San Lázaro se encontraban con agricultores mostrando su inconformidad ante la aprobación.

Alrededor de las 10:00 am llegaron a la Cámara de Diputados la caravana de tractores que desde la madrugada del 3 de diciembre viajó desde Veracruz, Tlaxcala y Puebla en apoyo a los agricultores que dialogaban sobre la ley.

Manifestación con tractores en la Cámara de Diputados contra la Ley General de Aguas. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Asimismo, se mostró como algunos de los miembros de las Comisiones se mostraron inconformes ante aprobar la Ley General de Aguas para pasarla al pleno.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Calzada, aseguró que las comisiones no estaban oyendo a los agricultores que se manifestaban afuera de la Cámara en ese momento y que lo hicieron en días pasados.

“Hoy los ciudadanos están inconformes y prueba de ello es que están allá afuera manifestándose y lo han venido haciendo a lo largo de estas últimas semanas”. Mario Calzada, diputado.

Al parecer de Calzada, las propuestas que hizo él e incluso agricultores “no fueron escuchadas”. Además de que daban la opción de analizar a detalle la Ley General de Aguas sabiendo que tenían un año para aprobarla.