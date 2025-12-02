El Senado de la República abrió durante los últimos días de noviembre de 2025 el registro para quienes aspiren a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), destacándose el nombre de Jorge Nader Kuri.
Otros 42 aspirantes también demostraron cumplir con los requisitos para encabezar la FGR, por lo que será tarea de la Junta de Coordinación Política del Senado elegir a los mejores perfiles el martes 2 de diciembre de 2025.
¿Quién es Jorge Nader Kuri?
Jorge Nader Kuri es un abogado y académico mexicano especializado en derecho penal, con una trayectoria de más de tres décadas en la docencia, investigación y jurisdicción.
Egresado de la carrera de Derecho por la Universidad La Salle, cuenta con estudios de especialización en amparo y derecho civil, además de tener una maestría y doctorado en Ciencias Penales por el INACIPE.
En el sector académico, fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle durante casi una década, aunque no quedó exento de polémicas.
Medios han señalado a Jorge Nader Kuri por participar en las investigaciones de casos públicos como el de Tlatlaya, en el que se negó a proporcionar información sobre los nombres presuntamente responsables de ejecutar a 22 personas.
También se le ha señalado por presuntos delitos de:
- Asociación delictuosa
- Tráfico de influencias
- Nepotismo
¿Cuántos años tiene Jorge Nader Kuri?
Debido a que Jorge Nader Kuri nació el 23 de febrero de 1966, en el presente 2025 tiene 69 años de edad.
¿Quién es la esposa de Jorge Nader Kuri?
Jorge Nader Kuri conoció a su entonces esposa cuando cursaba la licenciatura en la Universidad de la Salle.
¿Quiénes son los hijos de Jorge Nader Kuri?
Jorge Nader Kuri tuvo dos hijos con su entonces matrimonio: Jorge y Rebeca.
¿Cuál es el último grado de estudios de Jorge Nader Kuri?
Jorge Nader Kuri cuenta con un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, siendo abogado por la Universidad La Salle.
Además, Jorge Nader Kuri tiene una especialidad en Amparo en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una maestría en Ciencias Penales.
¿En qué ha trabajado Jorge Nader Kuri?
En la actualidad, Jorge Nader Kuri ejerce la abogacía en las materias penal, amparo, responsabilidad de servidores públicos y administrativa, además de contender por la titularidad de la FGR.
Además de desempeñarse como Consejero Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), cuenta con una trayectoria que incluye las siguientes funciones:
- Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle
- Director General de Organización y Control del Personal Ministerial, Policial y Pericial de la PGR
- Director General Adjunto de Estudios y Proyectos Normativos de la SETEC
- Director General de Planeación, Capacitación y Difusión de la SETEC
- Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR
- Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
- Director General de Control de Averiguaciones Previas de la PGR
- Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, de la Sociedad Mexicana de Criminología y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional
- Director General del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho (CADDE)
Jorge Nader Kuri también ha incursionado como escritor, con libros como:
- “El control penal de la corrupción en México”
- “La responsabilidad penal del juzgador”
Jorge Nader Kuri aspira a encabezar la FGR en el Gobierno de Claudia Sheinbaum
A fin de encabezar la FGR, el abogado Jorge Nader Kuri presentó un escrito en el que manifestó bajo protesta decir la verdad, así como no haber sido inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos de la federación.
También realizó un ensayo que incluía apartados como análisis acerca de los fenómenos delictivos que afectan al país, elementos de un pan de persecución penal y como debe utilizarse el marco normativo de la FGR, etc.
Junto a Jorge Nader Kuri, otros 42 perfiles también demostraron aspirar a encabezar la FGR:
- Alan Joseph Colín Perea
- Alfredo Barrera Flores
- Alfredo Méndez Ortiz
- Arturo Altamirano González
- Aureliano José Cruz
- Carlos Emigdio Arozqueta Solís
- Carlos Higinio Lledias Saavedra
- César Mario Gutiérrez Priego
- Daniel Quirarte Fonseca
- David Borja Padilla
- Edgardo Josué Guzmán Espíndola
- Enrique Díaz Contreras
- Eric Felipe Avelino Jaramillo González
- Ernestina Godoy Ramos
- Félix Roel Herrera Antonio
- Gerardo Márquez Guevara
- Gregorio Apreza Herrera
- Hamlet García Almaguer
- Israel Ortega Monroy
- Iván Rivera Mendiola
- Jorge Nader Kuri
- José de Jesús Ruiz Munilla
- José Inés Betancourt Salgado
- Juan Adrián Guerrero Luna
- Juan Carlos Ortiz Gausin
- Juan Manuel Crisanto Campos
- Leopoldo Burruel Huerta
- Luis Manuel Pérez de Acha
- Luz María Zarza Delgado
- Maribel Bojorges Beltrán
- Miguel Manuel Ramírez Mandujano
- Miguel Nava Alvarado
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Olimpia Griselda Puente Pineda
- Omar Isidro Vicente
- Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
- Ricardo Peralta Saucedo
- Richard Urbina Vega
- Roberto Bonifacio Mazón García
- Rubén Barragán Tejeda
- Sandra Luz González Mogollón
- Tulio Aurelio Rangel
- Víctor Hugo Galicia Sánchez