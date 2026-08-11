Pese a su experiencia en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Lila Abed Ruiz no representará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Embajada de México en los Estados Unidos.

Te compartimos algunos datos sobre la exfuncionaria de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

¿Quién es Lila Abed? Ex funcionaria de la PGR

Lila Karina Abed Ruiz es una politóloga, analista internacional y exfuncionaria de la PGR. Ha colaborado con distintos medios de comunicación como El Heraldo y Fórmula Noticias.

Su trayectoria destaca por su experiencia en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Lila Abed (Reporte Índigo)

¿Qué edad tiene Lila Abed? Ex funcionaria de la PGR

Lila Abed nació en Houston, Texas, en 1990. Actualmente tiene 36 años.

¿Quién es el esposo de Lila Abed? Ex funcionaria de la PGR

Lila Abed es esposa de Andrew Lloyd, actual jefe del Departamento de Contratos de la firma Salus Worldwide Solutions (SWS), con sede en Virginia.

Lila Abed junto a su esposo (@lilaabed / )

¿Qué signo zodiacal es Lila Abed? Ex funcionaria de la PGR

Se desconoce la fecha de nacimiento de Lila Abed y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Lila Abed? Ex funcionaria de la PGR

Lila Abed mantiene los detalles de su vida familiar en privado, por lo que se desconoce esta información sobre ella.

¿Qué estudió Lila Abed? Ex funcionaria de la PGR

Lila Abed cursó tres licenciaturas en el Boston College:

Relaciones Internacionales

Estudios Hispánicos

Chino

Tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno por la Universidad de Georgetown.

Lila Abed (Reporte Índigo / YouTube)

¿En qué ha trabajado Lila Abed? Ex funcionaria de la PGR

De acuerdo a sus declaraciones patrimoniales:

Lila Abed fungió como representante cultural en la Organización de asuntos latinoamericanos, Boston, Massachusetts, de 2008 a 2009.

De 2008 a 2010 realizó un voluntariado en Enseñanza de idiomas en el programa Ell, Boston, Massachusetts.

En 2011 realizó practicas estudiantiles en el Consulado Mexicano.

En investigación y medios de comunicación:

Trabajó en Washington D.C. como corresponsal de la Casa Blanca para la cadena internacional NTN24

Se desempeñó como directora del Instituto de México del Centro Wilson

Participa frecuentemente como analista en medios mexicanos como Radio Fórmula y El Heraldo de México

Lila Abed (@alfaforwardes / Instagram)

En el sector público y político:

Fue parte del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, con el cargo Coordinadora de Vinculación Empresarial y Emprendimiento

Colaboró en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados

Fue Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI

Antes de ingresar a la PGR, fue Directora de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fungió como Jefa de gabinete de Jesús Murillo Karam en su paso por la Procuraduría Genereal de la República, aproximadamente entre los años 2013 y 2015

Creó su empresa llamada Admit One, la cual brinda asesoría a estudiantes mexicanos que tengan un interés por estudiar en el extranjero

Es directora del Programa de México del Diálogo Interamericano (The Dialogue)

SSPC desmiente nombramiento de Lila Abed

Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) negó que Lila Abed sea una servidora pública de la dependencia.

Precisó que “no ocupa ningún cargo o representación en la dependencia y no ocupará ninguna posición dentro de la Secretaría”.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace aclaración sobre Lila Abed (@SSPCMexico / X)

La aclaración llega luego de que el periodista Jesús Esquivel, de Proceso, informará que tres funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le confirmaron que Omar García Harfuch había propuesto a Lila Abed para una posición diplomática de la SSPC en Estados Unidos.

La ex funcionaria de la PGR representaría la dependencia en la Embajada de México, en los Estados Unidos. Informe que resultó ser falso.