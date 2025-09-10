Juan Alan Araujo Ahumada, ex funcionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), en el estado de Sonora, se encuentra prófugo de la justicia; aquí te decimos quién es el ex servidor público.

Ayer martes 9 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que Andrea Fernanda “N”, esposa de Juan Alan Araujo Ahumada y también ex funcionarios de la CECOP, fue vinculada a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.

Dado lo anterior, la Fiscalía de Sonora informó sobre el aseguramiento de bienes y cuentas bancarias de ambos ex funcionarios de la CECOP, pero:

¿Quién es Juan Alan Araujo Ahumada?

Juan Alan Araujo Ahumada fue ex subdirector de contabilidad del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia junto con su esposa por el delito de enriquecimiento ilícito.

¿Qué edad tiene Juan Alan Araujo Ahumada?

Pese a las investigaciones en contra de Juan Alan Araujo Ahumada, la edad del ex funcionario de Sonora no ha sido revelada por las autoridades.

¿Cuál es el signo zodiacal de Juan Alan Araujo Ahumada?

Tanto la fecha exacta de nacimiento de Juan Alan Araujo Ahumada como su signo zodiacal, son datos que se mantienen como privados hasta este momento.

¿Quién es la esposa de Juan Alan Araujo Ahumada?

En cuanto al estado civil de Juan Alan Araujo Ahumada, se tiene conocimiento de que su esposa es Andrea Fernanda “N”, quien también era funcionaria de la CECOP en Sonora.

La pareja del ex subdirector de contabilidad de dicha institución, fue vinculada a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.

¿Quiénes son los hijos de Juan Alan Araujo Ahumada?

Hasta este momento, se desconoce si Juan Alan Araujo Ahumada y Andrea Fernanda “N” tienen hijos o no como producto de su matrimonio, el cual se efectuó en 2025.

¿Qué estudió Juan Alan Araujo Ahumada?

Las autoridades tampoco han dado a conocer el grado de estudios de Juan Alan Araujo Ahumada, quien no cuenta con un currículum público; sin embargo, la Universidad de Sonora señala que cuenta con una licenciatura.

¿Cuál es la trayectoria de Juan Alan Araujo Ahumada?

En cuanto a su trayectoria profesional, Juan Alan Araujo Ahumada es identificado por el Portal de Enlace Académico de la Universidad de Sonora como maestro de asignatura del Departamento de Contabilidad.

Mientras que sus funciones como ex subdirector de contabilidad del CECOP en Sonora comenzaron en septiembre de 2023 y se mantendrían en la actualidad, pero se encuentra prófugo.

Juan Alan Araujo Ahumada, ex funcionario de CECOP, se encuentra prófugo de la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito

Hoy miércoles 10 de septiembre, la Fiscalía de Sonora informó que Andrea Fernanda “N”, ex funcionaria de la CECOP y a su vez esposa de Juan Alan Araujo Ahumada, también ex servidor público de la misma institución, fue vinculada a proceso.

El matrimonio es señalado por el delito de enriquecimiento ilícito; esto debido a un desvío de fondos públicos de más de 106 millones de pesos.

En este sentido, la Fiscalía de Sonora identificó los siguientes bienes y gastos del matrimonio:

Una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos

El pago de su boda, en 2025, en Los Lagos con cientos de invitados

Transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025