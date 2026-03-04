¿Quién fue Bernardo Soriano Castro? Se trata del funcionario de la PGJE de Baja California Sur que fue asesinado en calles de La Paz de quien te contamos estos detalles:

¿Quién fue Bernardo Soriano Castro?

Bernardo Soriano Castro fue subprocurador en la PGJE de Baja California Sur, cargo desde el que atendió casos de delitos de alto impacto y coordinaba investigaciones de alta sensibilidad.

En la PGJE se le reconocía por dirigir operativos, supervisar casos complejos y mantener contacto directo con áreas de inteligencia, por lo que se convirtió en una figura de gran visibilidad.

Su papel lo colocó en escenarios de riesgo, pues se reporta que recibió amenazas y presiones en las que se le advertía sobre dejar su labor, a pesar de lo cual siguió en funciones.

El 25 de febrero de 2026, fue interceptado en La Paz, pues sujetos armados dispararon contra su vehículo en una zona residencial, tras el cual perdió la vida de inmediato.

Cabe destacar que el asesinato ocurrió días después de que fue destituido bajo un contexto de tensiones institucionales por distintas investigaciones abiertas por casos de violencia.

Violencia en México (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

¿Cuántos años tenía?

No se ha confirmado públicamente cuántos años tenía Bernardo Soriano Castro al momento de su asesinato, pues los reportes oficiales no han difundido su edad.

¿Quién era su esposa?

Por las labores que desempeñaba, Bernardo Soriano Castro solía mantener un bajo perfil en cuanto a su vida personal, por lo que no se sabe si estaba casado.

¿Cuál era su signo zodiacal?

Al no contar con el dato de su fecha de nacimiento o cumpleaños, tampoco es posible saber el signo zodiacal del ex funcionario de la PGJE de Baja California Sur.

¿Tuvo hijos?

En sus redes sociales solía realizar distintas publicaciones sobre su trabajo, pero también alguna de su entorno personal, por lo que se sabe que sí tuvo al menos 2 hijos.

¿Qué estudió?

A pesar de que se desempeñó en distintos cargos públicos, no existen perfiles curriculares de Bernardo Soriano Castro, por lo que no se sabe qué estudió.

¿En qué trabajó?

En lo que respecta a la experiencia labora con la que contaba el ex funcionario estatal, los datos disponibles señalan que trabajó en estos puestos:

Subprocurador de Delitos de Alto Impacto en la PGJE de Baja California Sur (más de siete años)

Titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, cargo que ocupó antes de su destitución en febrero de 2026

Funcionario operativo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, con más de una década de trayectoria

Bernardo Soriano Castro fue asesinado en La Paz

Bernardo Soriano Castro fue atacado la mañana del 25 de febrero de 2026 en La Paz, cuando viajaba en un vehículo por el fraccionamiento Hispania, en la colonia La Cima.

Sujetos armados interceptaron su unidad y abrieron fuego contra el ex subprocurador que quedó sin vida en el lugar, mientras una persona que lo acompañaba resultó ilesa tras el ataque.

El crimen ocurrió pocos días después de su destitución del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, generando un operativo inmediato de la PGJE y reacciones oficiales de condena.