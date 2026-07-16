El diputado federal del PVEM, José Adalberto Vega Regalado, ha sido señalado por presuntos vínculos con el huachicol fiscal y por denuncias de su exesposa, quien lo acusa de corrupción de menores, ser prestanombres de políticos de Morena e incluso recurrir a prácticas de brujería.

José Adalberto Vega Regalado reporta haber trabajado en empresas como Robótica I-Robotics y Construcciones y Desarrollos Crista, además de dirigir el periódico La Razón.

Desde 2024 ocupa una curul en la Cámara de Diputados por el Distrito 12 de Nuevo León.

¿Quién es José Adalberto Vega Regalado?

José Adalberto Vega Regalado es diputado federal del Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) señalado de vínculos con el huachicol fiscal.

Su ex esposa lo denunció por corrupción de menores, lo señala de ser prestanombres de políticos de Morena e incluso de recurrir a prácticas de brujería.

¿Qué edad tiene José Adalberto Vega Regalado?

José Adalberto Vega Regalado tiene 43 años de edad ya que nació el 19 de octubre de 1982.

¿Quién es la esposa José Adalberto Vega Regalado?

Nazarely Meléndrez Rivera es la ex esposa de José Adalberto Vega Regalado.

Ambos se separaron en julio de 2025 luego de que ella intentó divorciarse desde enero de 2024 en un marco de infidelidades, violencia física, psicológica y económica.

¿Qué signo zodiacal es José Adalberto Vega Regalado?

José Adalberto Vega Regalado es de signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene José Adalberto Vega Regalado?

José Adalberto Vega Regalado y Nazarely Meléndrez Rivera tienen dos hijos, de acuerdo con registros fotográfico.

¿Qué estudió José Adalberto Vega Regalado?

José Adalberto Vega Regalado estudió Ingeniería Civil en la Universidad Regiomontana, aunque su ex esposa señala que no terminó la carrera.

¿En qué ha trabajado José Adalberto Vega Regalado?

José Adalberto Vega Regalado reportó haber trabajado como socio en la empresa Robótica I-Robotics, haber sido presidente del Consejo de Administración del periódico La Razón y director de Construcciones y Desarrollos Crista hasta 2018.

Después de 2018 reporta su trabajo como delgado de la SICT en Veracruz. Actualmente es diputado federal en la Cámara de Diputados por el PVEM por el Distrito 12 de Nuevo León para el periodo 2024-2027.

Su ex esposa relató que alrededor de 2018 inició sus acercamientos con Morena en torno a polémicos personajes como el general Audomaro Martínez o Rafael Marín Molliendo.

De la misma manera, relató su cercanía con Sergio Carmona, el rey de huachicol, y su participación en una serie de campañas electorales para candidatos de Morena en años recientes.