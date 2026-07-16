Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera es la exesposa de José Vega, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señalado de huachicol fiscal.

De hecho, fue ella misma que en una entrevista con Sanjuana Martínez para La Jornada dio a conocer detalles de su ascenso político y económico impulsado por políticos de Morena y el huachicol fiscal. Te contamos más de quién es Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera:

¿Quién es Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

¿Qué edad tiene Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

¿Quién es es esposo de Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

¿Qué signo zodiacal es Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

¿Cuántos hijos tiene Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

¿Qué estudió Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

¿En qué ha trabajado Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

¿Quién es Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera es la exesposa de José Vega, diputado del PVEM señalado de huachicol fiscal y corrupción de menores.

¿Qué edad tiene Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

Se desconoce la edad de Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera pero tendría poco más de 40 años.

¿Quién es es esposo de Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

José Adalberto Vega Regalado es el exesposo de Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera, quienes se divorciaron oficialmente en julio de 2025 en medio de señalamientos de violencia física, psicológica y económica.

¿Qué signo zodiacal es Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

Ese dato es desconocido.

¿Cuántos hijos tiene Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera y José Vega tienen dos hijos.

¿Qué estudió Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera es una arquitecta originaria de Los Mochis, Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera?

Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera es arquitecta y se sabe que en el momento en que José Adalberto Vega Regalado solo era un pequeño empresario endeudado ella lo ayudó vendiendo su auto.