Nazarely Meléndrez Rivera, acusó a su ex esposo, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Adalberto Vega Regalado, de corrupción de menores y huachicol fiscal.

“...ya comenzaba Sergio Carmona (el rey del huachicol)… a regalarle cosas… pero seguí creyendo en él… viaja a cada rato a suiza para ver al (ex) embajador Rafael Marín Molliendo (para) hacer negocios y llevarle dinero de aquí… sufro violencia económica, se niega a pagar la pensión que le corresponde. Tuvo el atrevimiento de mandarle un video sexual a mi hijo… lo denuncié por corrupción de menores” Nazarely Meléndrez Rivera. Ex esposa de José Adalberto Vega Regalado

Aunque José Adalberto Vega Regalado inició su carrera política como diputado federal apenas en 2024, ha sido cercano a Morena desde alrededor de 2018.

Así lo revela en una entrevista con Sanjuana Martínez para La Jornada , en la que cuenta conexiones políticas y delincuenciales, una de ellas con Sergio Carmona, el rey de huachicol, asesinado en noviembre de 2021.

Ex esposa de José Adalberto Vega Regalado cuenta su ascenso en el huachicol fiscal

Nazarely Meléndez contó que en 2018 cambió su vida familiar y pasaron de pagar la renta de un departamento por 3 mil 500 pesos a tener casas, departamentos, autos, aviones, relojes, caballos y más, algunos de ellos como prestanombres.

Entre otras conexiones políticas y criminales, enlistó vínculos de José Adalberto Vega Regalado con el rey de huachicol, Sergio Carmona, pues cuando este fue asesinado les puso seguridad a toda su familia.

Además, señala que es prestanombres del general Audomaro Martínez, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia, a quien conoció en 2018 por donducto del ex alcalde priísta de Monterrey, Julio Camelo Martínez.

A partir de de 2018 le dieron la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Veracruz, cuando empezó a recibir regalos de Sergio Carmona.

En ese contexto conoció a más políticos de Morena y siguió haciendo campaña por varios de ellos como:

Clara Luz Flores

Marina del Pilar

Rubén Rocha Moya

Américo Vilarreal

Míguel Angel Navarro

Alfredo Ramírez Bedolla

Más

Para 2021, cuando fue nombrado delegado de la SICT en Nuevo León, se le vinculó con el control de aduanas y con Rafael Marín Molliendo, director de la Agencia Nacional de Aduanas, otro vínculo directo con el huachicol fiscal.

Ex esposa de José Adalberto Vega Regalado lo denuncia por corrupción d menores

José Adalberto Vega Regalado y Nazarely Meléndrez Rivera se casaron en 2008 cuando él no tenía carrera ni negocio propio y cuando ella le ayudó a pagar la retroexcavadora que debía.

La ex esposa aseguró en la entrevista con Sanjuana Martínez que quería divorciarse pero la tenía amenazada a ella y a sus hijos.

No obstante, en julio de 2025 pudo divorciarse y lo denunció por corrupción de menores debido a que él envió un video sexual a su hijo de 17 años en el que aparecían él y ella.

En otros videos, la ex esposa lo exhibió haciendo supuesta brujería en el que mostró figuras diabólicas, ollas y vasijas, aves sacrificadas, caracoles, piedras y más.