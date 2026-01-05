Javier Octavio Herrera Borunda es un político mexicano y diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Inició su carrera política dentro del PRI, partido en el que militó de 1998 a 2015, año en el que se incorporó formalmente al PVEM, donde ha ocupado cargos de dirección y representación legislativa.

¿Quién es Javier Herrera Borunda?

Javier Herrera Borunda es hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y de Rosa Margarita Borunda de Herrera. Antes de su incursión directa en cargos de elección popular, desarrolló una carrera en el ámbito jurídico.

Trabajó en el despacho González Calvillo, S.C., especializado en derecho mercantil y financiero, y posteriormente se desempeñó como abogado en Herrera Borunda y Asociados.

Fue diputado federal en la LXIII Legislatura (2015-2018), periodo en el que participó en diversas comisiones legislativas.

¿Qué edad tiene Javier Herrera Borunda?

Javier Herrera Borunda nació el 25 de junio de 1980, por lo que en 2026 cumplirá 46 años.

¿Javier Herrera Borunda tiene esposa?

El diputado mantiene su vida personal en reserva y no cuenta con información pública actualizada en sus redes sociales oficiales sobre una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Javier Herrera Borunda?

Por haber nacido en junio, Javier Herrera Borunda es signo Cáncer, un signo de agua que, según el zodiaco, se asocia con la intuición, sensibilidad y empatía.

¿Javier Herrera Borunda tiene hijos?

No existe información pública disponible sobre si Javier Herrera Borunda tiene hijos.

¿Qué estudió Javier Herrera Borunda?

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo mención honorífica. Además, cuenta con:

Maestría en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad Libre de Derecho.

Maestría en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela, en España.

¿En qué ha trabajado Javier Herrera Borunda?

La trayectoria política y administrativa de Javier Herrera Borunda incluye: