Jesús González Lomelí ha sido acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser el operador financiero de más alto rango de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Un listado de empresas compartido por el gobierno de Estados Unidos, apunta al nombre de Jesús González Lomelí como el socio de múltiples empresas manejadas por el Cártel de Sinaloa, pero ¿de quién se trata?

Te compartimos la siguiente información sobre Jesús González Lomelí, vinculado a Los Mayos del Cártel de Sinaloa:

¿Quién es Jesús González Lomelí?

El nombre de Jesús González Lomelí ha estado muy sonado en México porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo señaló de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La realidad es que de no ser por el gobierno de Donald Trump el nombre de Jesús González Lomelí nunca se habría conocido, debido a que no es una figura pública.

Son pocas cosas las que se conocen sobre Jesús González Lomelí como que presuntamente es contador público y socio de empresas de distintos sectores como turismo, entretenimiento, restaurantero y espectáculos.

Jesús González Lomelí, empresario vinculado con el Cártel de Sinaloa y Los Mayos. (Especial)

Se cree que Jesús González Lomelí es de Baja California y ha tenido cercanía con la política debido a un cargo que tuvo como regidor del VI Ayuntamiento en Playas de Rosarito en 2018.

Asimismo, se dice que Jesús González Lomelí ha obtenido concesiones en ferias y tianguis turísticos en las playas de Rosarito.

¿Qué edad tiene Jesús González Lomelí?

Jesús González Lomelí tiene 46 años de edad, pues nació el 23 de agosto de 1979.

¿Quién es la esposa de Jesús González Lomelí?

Se desconoce si Jesús González Lomelí tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Jesús González Lomelí?

Jesús González Lomelí es del signo zodiacal de Virgo, pues nació el 23 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Jesús González Lomelí?

Se desconoce si Jesús González Lomelí tiene hijos.

¿Qué estudió Jesús González Lomelí?

Se dice que Jesús González Lomelí es contador público, pero no tiene registro con cédula profesional en México.

¿En qué ha trabajado Jesús González Lomelí?

Jesús González Lomelí es empresario en distintos sectores como el entretenimiento, turismo y restaurantero, pero estas empresas han sido vinculadas a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El empresario y político Jesús González Lomelí es una de las siete personas señaladas por el gobierno de Donald Trump por trabajar con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La información otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta que Jesús González Lomelí es empresario e intermediario financiero que está como socio en al menos 15 de 22 empresas manejadas por Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.

Es así que el gobierno de Estados Unidos apunta a Jesús González Lomelí como el operador financiero de alto grado para el Cártel de Sinaloa, específicamente Los Mayos.

Incluso, el nombre de Jesús González Lomelí aparece en empresas ligadas con el dueño de Grupo Caliente y su hijo Jorgealberto Hank Inzunza, así como Fernando Salgado.

Ante ello, Jorgealberto Hank Inzunza aseguró no tener conocimiento de las acusaciones contra Jesús González Lomelí, explicando que antes y actualmente desconoce su vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Jorgealberto Hank Inzunza, empresario. (Especial)

Por otra parte, confirmó que sí tenía dos empresas con Jesús González Lomelí, pero explicó que solo fue un negocio como socios por siete meses porque no prosperaron.

Ante las acusaciones, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo explicó que colaboró con el departamento de Estados Unidos, pero que autoridades mexicanas no consideran tener las pruebas suficientes contra Jesús González Lomelí y sus vínculos con Los Mayos y el Cártel de Sinaloa.