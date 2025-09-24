Dueño de Xolos, Jorge Hank Inzunza de edad desconocida, es señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa, pues aseguran que lavaba dinero mediante José González Lomelí.
Jorge Hank Inzunza, conocido por ser hijo del político Jorge Hank Rhon de 69 años de edad, se llevó graves acusaciones por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Jorge Hank Inzunza, dueño de Xolos, habría trabajado con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapó nuevamente empresas mexicanas ligadas con el Cártel de Sinaloa, siendo de Jorge Hank Inzunza varias de ellas.
El hijo del político Jorge Hank Rhon del PES de Baja California, apareció en la lista dada por el gobierno de Donald Trump por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Según la información dada, Jorge Hank Inzunza tiene dos empresas que formaron parte de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa mediante José González Lomelí.
Estas son las empresas de Jorge Hank Inzunza que trabajaban con el Cártel de Sinaloa:
- Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V.
- Grupo hotelero JJJ S.A. de C.V.
En el caso de ambas empresas, José González Lomelí una vez más aparece como socio siendo él quien se señaló -según Estados Unidos- por ser el operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa.
Pese a la polémica que esto ha generado, Jorge Hank Inzunza señaló en días anteriores a Animal Político que José González Lomelí sí fue socio, pero solo por siete meses porque las empresas no funcionaron y quedaron “inactivas”.
Por otra parte, Jorge Hank Inzunza señaló que carecía de conocimiento sobre los vínculos de su socio con el Cártel de Sinaloa luego de publicada la lista por Estados Unidos y antes de, es decir, cuando crearon ambas empresas.