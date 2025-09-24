El dueño de los Xolos de Tijuana, Jorgealberto Hank Inzunza, ha sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa a través de dos empresas que tenía con un operador financiero.
Pero ¿Quién es Jorgealberto Hank Inzunza? Te compartimos los siguientes datos del empresario que es vinculado con el Cártel de Sinaloa:
- Quién es
- Edad
- Esposa
- Signo zodiacal
- Hijos
- Estudios
- Trabajo
- Jorgealberto Hank Inzunza, dueño de Xolos de Tijuana, es señalado por vínculos con Cártel de Sinaloa
¿Quién es Jorgealberto Hank Inzunza?
Jorgealberto Hank Inzunza es hijo del empresario y político Jorge Hank Rhon, conocido por ser dueño de Grupo Caliente y presidente municipal en Tijuana de 2004 a 2007.
La madre de Jorgealberto Hank Inzunza es Dolores Inzunza, con quien Jorge Hank Rhon estuvo casado hasta 1987 luego de 8 años de matrimonio.
Jorgealberto Hank Inzunza es solo uno de los 23 hijos de Jorge Hank Rhon y aunque su vida profesional y personal no son cien por ciento públicas, es de los primogénitos más conocidos.
El empresario tiene dos hermanos de sangre; César Hank Izunza y María Hank Izunza, el resto son hermanastros de los cuales algunas identidades se mantienen en anonimato.
Él es dueño de los Xolos de Tijuana, además de haber fundado al equipo de fútbol en 2007. Asimismo los Dorados de Sinaloa son suyos.
Por otra parte, Jorgealberto Hank Inzunza también funge como socio de Grupo Caliente junto a su padre Jorge Hank Rhon. Esto además de que su familia tiene un patrimonio millonario.
¿Qué edad tiene Jorgealberto Hank Inzunza?
Se desconoce la edad de Jorgealberto Hank Inzunza, pues no se conoce su fecha de nacimiento.
¿Quién es la esposa de Jorgealberto Hank Inzunza?
Jorgealberto Hank Inzunza tiene como esposa a Miroslava Montemayor de 35 años de edad, una conductora de programas deportivos con quien se casó en 2022.
En 2025 se comenzó a rumorar que Jorgealberto Hank Inzunza y Miroslava Montemayor estaban en proceso de divorcio, pero esta información no está confirmada.
¿Qué signo zodiacal es Jorgealberto Hank Inzunza?
Jorgealberto Hank Inzunza es del signo zodiacal de Escorpio, pues nació un 8 de noviembre.
¿Cuántos hijos tiene Jorgealberto Hank Inzunza?
Se cree que Jorgealberto Hank Inzunza no tiene hijos.
¿Qué estudió Jorgealberto Hank Inzunza?
Se desconoce el nivel de estudios de Jorgealberto Hank Inzunza, pues incluso no tiene cédula profesional registrada en México.
¿En qué ha trabajado Jorgealberto Hank Inzunza?
Jorgealberto Hank Inzunza es empresario siendo dueño de:
- Xolos de Tijuana
- Dorados de Sinaloa
Por otra parte, Jorgealberto Hank Inzunza es socio de Grupo Caliente.
Asimismo, Jorgealberto Hank Inzunza tiene otras empresas en el sector turístico. Además de que es socio de negocios en distintas áreas.
Jorgealberto Hank Inzunza, dueño de Xolos de Tijuana, es señalado por vínculos con Cártel de Sinaloa
El empresario Jorgealberto Hank Inzunza fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser socio del señalado operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Según información compartida por el gobierno de Donald Trump, Jorgealberto Hank Inzunza tiene dos empresas en sociedad con José González Lomelí, quien es señalado por ser presuntamente operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Ante ello, Jorgealberto Hank Inzunza aseguró no tener conocimiento de las acusaciones sobre José González Lomelí aunque reconoció que sí trabajaron juntos.
El dueño de los Xolos de Tijuana señaló que por siete meses José González Lomelí formó parte de dos de sus empresas -un hotel y un complejo turístico- pero su trabajo como socios no funcionó luego de que estas no dieron ganancias.
Por ello, Jorgealberto Hank Inzunza asegura que terminó todo contacto con quien ahora es señalado como el operador financiero del Cártel de Sinaloa, explicando que ni antes ni ahora sabe de los negocios de José González Lomelí.