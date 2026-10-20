Arturo Enrique Guillén García, conocido como “El Nenuco”, es identificado por autoridades federales como un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con influencia en la región fronteriza de Tijuana, Baja California.

El Nenuco cobró relevancia nacional tras ser detenido en Jalisco mediante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio.

Además de ese señalamiento, investigaciones lo relacionan con actividades atribuidas a la delincuencia organizada.

La captura de Arturo Enrique Guillén García, presunto integrante criminal del CJNF, forma parte de las acciones desplegadas del Gabinete de Seguridad contra estructuras operativas vinculadas al narcotráfico.

¿Quién es Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”?

Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” es conocido por ser integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, investigaciones también lo señalan como “Kike” y “El Secre”.

Presuntamente, Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” es operador en Tijuana, Baja California del CJNG y es encargado del negocio ilícito en la frontera a Estados Unidos.

Sin embargo, se cree que Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” residía en Zapopan, Jalisco.

El integrante del CJNG contaba con una orden de aprehensión a nivel federal por homicidio. Sin embargo, también se le atribuyen otros presuntos delitos vinculados con la delincuencia organizada.

¿Qué edad tiene Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”?

Se dice que Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” tiene 38 años de edad, pero la información no es confirmada.

¿Quién es la esposa de Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”?

No se conoce este dato de Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”, pero en 2023 se mencionó a Alexia como su pareja sentimental y quien en ese año tuvo prisión preventiva justificada.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”?

No se conoce la fecha de nacimiento de Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”, por lo que no se sabe su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”

Se desconoce si Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” tiene hijos.

¿Qué estudió Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”?

Se desconoce el grado de estudios de Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”.

¿En qué ha trabajado Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”?

Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” tiene un trabajo ilícito al ser operador del CJNG en la región de Tijuana.