El abogado Isaac Razo está en la mira de algunos narcotraficantes cuya imagen, al igual que Sandra Ávila Beltrán alias ‘La Reina del Pacífico’, ha sido utilizada sin autorización.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el jurista que logró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sea un gran paso para obligar a Telemundo y Netflix a pagar regalías.

¿Quién es Isaac Razo?

Desde hace más de cuatro años, Israel Isaac Razo Reyes es el abogado de Sandra Ávila Beltrán alias ‘La Reina del pacífico’, de 65 años de edad.

Aunque el jurista ha generado controversias morales y críticas sociales por defender a la narcotraficante, en distintas ocasiones ha aclarado que se trata de función legal legítima en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia.

Israel Isaac Razo Reyes, abogado (Captura de video / Milenio)

¿Qué edad tiene Isaac Razo?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Isaac Razo y, por tanto su edad.

¿Quién es la esposa de Isaac Razo?

Por su carácter mediático, Isaac Razo se limita a declarar sobre el proceso legal de ‘La Reina del Pacífico’ así como de otros clientes públicos; no obstante, no habla de su trayectoria profesional.

¿Qué signo zodiacal es Isaac Razo?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Isaac Razo y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Isaac Razo?

Se desconoce esta información sobre Isaac Razo.

¿Qué estudió Isaac Razo?

Isaac Razo estudió derecho. Actualmente es licenciado penalista de alto nivel.

¿En qué ha trabajado Isaac Razo?

Isaac Razo es conocido por representar a Sandra Ávila Beltrán alias ‘La Reina del pacífico’.

Tras vencer a Telemundo y a Netflix, en México, por uso indebido del nombre e imagen de la narcotraficante, otros lo estaría buscando para entablar una demanda por la misma razón contra otras plataformas y televisoras, entre ellos:

Daniel Arizmendi alías El Mochaorejas.

Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar.

Abogado de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, va por regalías contra Telemundo y Netflix

Tras cuatro años de litigio, Isaac Razo Reyes logró que la multa por derechos de imagen avalada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fuera avalada en todas las instancias, incluidos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo siguiente será negociar con Telemundo y Netflix para negociar las regalías a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del pacífico; tema que la televisora y la plataforma no han hecho el intento por abordar.

De no haber una acercamiento, el letrado recurrirá a instancias judiciales en Estados Unidos, para garantizar el monto total reclamado.

Por el uso de su imagen sin autorización, Telemundo y Netflix habrían generado 900 millones de dólares, es decir, 15 mil 587 millones 700 mil pesos.