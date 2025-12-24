¿Quién es Daniel Arizmendi? Se trata del criminal conocido por su apodo de “El Mochaorejas”.

Vuelve a ser noticia en 2025 por ser absuelto de un caso de secuestro gracias a la resolución de una jueza.

¿Quién es Daniel Arizmendi?

Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, fue uno de los secuestradores más temidos en México durante la década de los noventa debido a sus métodos violentos.

Su apodo con el que acaparó portadas y noticieros, surgió porque mutilaba a las víctimas cortándoles parte de la oreja, con el fin de presionar a las familias con el pago de rescates.

“El Mochaorejas” fue detenido el 17 de agosto de 1998 en un operativo federal que puso fin a una serie de secuestros cometidos principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX).

Tras su captura, enfrentó diversos procesos judiciales que derivaron en condenas acumuladas que superan los 250 años de prisión, lo que asegura su permanencia en la cárcel hasta el resto de su vida.

El 24 de diciembre de 2025, una jueza federal lo absolvió de un caso de secuestro y declaró cumplida su condena de 8 años por delincuencia organizada, pese a lo cual Daniel Arizmendi permanecerá recluido en el penal federal de Durango.

¿Qué edad tiene Daniel Arizmendi?

De acuerdo con lo reportes, Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, nació el 22 de julio de 1958 y tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Daniel Arizmendi?

“El Mochaorejas” está casado con Lourdes Arias García, quien estuvo vinculada en procesos judiciales relacionados con las actividades criminales de Arizmendi, aunque su papel específico dentro de la organización fue menos documentado.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Arizmendi?

En informes periodísticos se apunta que Daniel Arizmendi tiene al menos un hijo de nombre Joseph “N”, quien fue detenido en Tlaxcala por actividades delictivas, aunque no existen registros públicos más detallados al respecto.

¿Qué estudió Daniel Arizmendi?

No hay evidencia de estudios formales concluidos de Daniel Arizmendi, pues su trayectoria se vinculó principalmente con actividades ilícitas, dejando de lado cualquier formación académica reconocida o documentada en fuentes oficiales.

¿En qué ha trabajado Daniel Arizmendi?

En lo que respecta a la experiencia laboral de Daniel Arizmendi López, los registros señalan que trabajó primero como policía judicial y luego incursionó en la delincuencia de menor escala como se muestra en este listado:

Policía judicial

Ladrón de autopartes

Secuestrador y líder criminal

Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, fue absuelto de un caso de secuestro, pero seguirá en prisión

Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, fue absuelto el 24 de diciembre de 2025 de un proceso por secuestro, mientras cumple ya más de tres décadas de permanecer recluido en prisión.

La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo determinó que las pruebas presentadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) eran insuficientes, por lo que ordenó su libertad absoluta respecto a esa causa penal específica.

Aunque fue absuelto en ese caso, seguirá en prisión por otras condenas relacionadas con delincuencia organizada y operaciones ilícitas, lo que impide su salida inmediata de los centros penitenciarios federales.

La resolución judicial también ratificó una condena de 8 años por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual ya se considera cumplida, pero mantiene vigentes otros procesos penales.