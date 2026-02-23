La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el lunes 23 de febrero de 2026 a favor de Sandra Ávila Beltrán en su litigio contra Telemundo por el uso de su imagen en La Reina del Sur.

De manera unánime, los ministros de la SCJN rechazaron el amparo solicitado por la televisora y ratificaron la sanción impuesta por el IMPI en 2023.

Con ello, Telemundo deberá pagar 448 mil 100 pesos a Ávila Beltrán, aunque la cifra es menor al 40% de regalías que ella reclama.

Gana Sandra Ávila Beltrán pleito contra Telemundo por su imagen en La Reina del Sur

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Sandra Ávila Beltrán en su pleito contra Telemundo este lunes 23 de febrero.

De forma unánime, la SCJN rechazó amparar a Telemundo que buscaba terminar con la sanción impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI) en 2023.

Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico (Redes sociales)

El proyecto fue presentado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortíz.

Por lo que Telemundo deberá pagar a Sandra Ávila Beltrán 448 mil 100 pesos. Se trata de una multa de 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Dicha cifra es menor al 40% de regalías que buscaría Sandra Ávila Beltrán donde se presume que La Reina del Sur generó más de 13 mil 817 millones de pesos.

Sandra Ávila Beltrán pretende el pago de regalías por el uso de su imagen sin consentimiento y la construcción del personaje de Teresa Mendoza, que interpretó Kate del Castillo, de 53 años de edad.

Telemundo impugnó ante la Corte la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor, donde se establece que la imagen de una persona solo puede usarse con su consentimiento expreso.

Sin embargo, la SCJN estableció la validez de dichos artículos, poniendo fin al litigo con Telemundo.

Kate del Castillo en su regreso a México. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

El caso de Sandra Ávila Beltrán contra Telemundo

La disputa de Sandra Ávila Beltrán contra Telemundo y Netflix se dio desde agosto 2022.

Sandra Ávila Beltrán presentó un procedimiento ante el IMPI, consiguiendo un fallo a favor en 2023.

Para 2024, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció multa impuesta a Telemundo por el IMPI.

Ante ello, Telemundo recurrió al amparo directo, aunque terminó perdiendo el juicio en Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Por lo que el caso llegó a la Corte, donde se volvió a ratificar la sanción y resolución a favor de Sandra Ávila Beltrán este 23 de febrero 2026.

En su momento, Telemundo aseguró que no era dueña del sitio de internet donde se mostró el video promocional de La Reina del Sur en el que se mostró su imagen.

Cabe mencionar que Sandra Ávila Beltrán fue señalada por supuestos vínculos el Cartel de Sinaloa.

No obstante, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar los nexos.