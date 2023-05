Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, se abrió en una entrevista con Adela Micha y compartió detalles de su vida, desde sus romances hasta el secuestro de su hijo.

Sandra Ávila Beltrán aseguró que vivió la vida que le tocó, pues aunque las personas creen que es un vida fácil por culpa de las películas y series, “pero no es así”.

Además, criticó que los medios y las series hagan pensar a los demás que la vida del narcotraficante es fácil y llena de lujos, cuando lo que se muestra en ellas está muy alejado de la realidad.

Sandra Ávila Beltrán resaltó que la vida que ha vivido no la eligió, pues a pesar de lo que la gente piensa, no es fácil estar inmerso en la delincuencia organizada.

“La Reina del Pacífico” fue detenida en septiembre de 2009 en México y extraditada a Estados Unidos; sin embargo, 7 años después, en 2014, fue puesta en libertad.

Sandra Ávila Beltrán reclamó que “toda le gente piensa que todo es felicidad” y quieren entrar al narcotráfico sin saber que no es como en las series.

Compartió que es la vida que ella siempre conoció y por eso se quedó, además cuestionó el “¿Por qué quererse meter a un lugar que no es fácil?”.

“Las personas, toda la gente piensa que todo es felicidad pero tú no sabes todo el sufrimiento que hay detrás de todo eso…es un forma de vida, no es que tú decidas estar ahí, es lo que tú conoces, ahí creces y ahí te quedas. ¿Por qué quererse meter a un lugar que no es fácil?”

Sandra Ávila reclamó que es culpa de las series que “lo ponen muy bonito” y engañan a los demás haciendo ver la vida de los narcotraficantes como una llena de lujos y sin peligros.

“Te voy a decir por qué piensan que no es fácil, porque las series, los medios de comunicación lo ponen así. Las series lo ponen muy bonito, que todo es lujos, que todo es fácil, que son de plástico, les pasan las balas por los lados y no les pasa nada y no es verdad. Entonces los medios han alterado como es realmente esa vida y la gente cree que es muy fácil y que se la van a pasar como en la serie y no es verdad”

Sandra Ávila Beltrán