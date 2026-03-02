La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el fallo a favor de Sandra Ávila alías La Reina del Pacífico, pero ahora la familiar de Rafael Caro Quintero buscará llevar juicio en Estados Unidos contra Telemundo y Netflix.

Por el uso de su imagen sin autorización, Telemundo y Netflix habrían generado 900 millones de dólares, o bien, 15 mil 587 millones 700 mil pesos, en sus series sobre Sandra Ávila.

Sandra Ávila iniciará juicio en Estados Unidos contra Telemundo y Netflix

Luego de que en México la SCJN dio el voto a favor de Sandra Ávila sobre Telemundo por el uso de su imagen en La Reina del Sur, la llamada Reina del Pacífico iniciará juicio en Estados Unidos.

En entrevista de Milenio con el abogado de Sandra Ávila, Isaac Razo, informó que además de estar “muy contenta” con la victoria en México, trasladará el juicio a Estados Unidos.

El abogado explicó que La Reina del Pacífico iniciará un juicio en Estados Unidos contra Telemundo y Netflix para cobrar regalías por el uso de su imagen en sus series.

Según un estimado de lo generado a la fecha, sería de 15 mil 587 millones 700 mil pesos en su totalidad, de modo que a Sandra Ávila le correspondería el 40 por ciento, es decir, aproximadamente 6 mil 235 millones 80 mil pesos.

Sin embargo, el abogado aseguró que aún faltaría la negociación que se pueda dar de Sandra Ávila con Netflix y Telemundo.

“Nos tenemos que sentar con las televisoras a negociar los montos que le corresponden a la señora [Sandra Ávila] El monto está en el aire, precisamente nos tenemos que sentar [a negociar] el cobro”. Isaac Razo, abogado.

Netflix y Telemundo no han buscado a La Reina del Pacífico para negociar pago de regalías

El abogado de La Reina del Pacífico compartió que se iniciará juicio en Estados Unidos contra Telemundo y Netflix para el cobro de las regalías por el uso de su imagen en sus telenovelas, asegurando un nulo acercamiento.

Razo explicó que ninguna de las productoras ha tenido acercamiento para negociar el pago de las regalías, asegurando que debido a que el fallo apenas se dio en México, espera pronto se puedan reunir para ello.