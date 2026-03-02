Luego de la victoria que Sandra Ávila tuvo sobre Telemundo, su abogado aseguró que Daniel Arizmendi alías El Mochaorejas, busca meter juicio por el mismo motivo, pero contra otra plataforma.

Asimismo, aseguró que así como Daniel Arizmendi, existe familia de otro criminal que se han acercado para tener pláticas y ejercer su derecho por su uso de imagen no autorizado.

Daniel Arizmendi quiere demandar a Netflix por la misma vía que Sandra Ávila

Así como Sandra Ávila alias La Reina del Pacífico, demandó -y ganó- a Telemundo por la explotación de su imagen para la serie La Reina del Sur, Daniel Arizmendi buscaría ejercer el mismo derecho.

Isaac Razo, abogado de Sandra Ávila, compartió a Milenio que luego de que se dio a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la familia de Daniel Arizmendi lo buscó con el mismo objetivo.

El abogado recordó que recientemente se estrenó bajo el género de serie documental Mochaorejas, producido por N+ y transmitido por ViX, basado en los crímenes y vida de Daniel Arizmendi.

Daniel Arizmendi alias El Mochaorejas. (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Sin embargo, el abogado recordó que están explotando la imagen de el llamado Mochaorejas, sin su consentimiento. Además, de que muestran fotos “de la intimidad de su hogar”, de modo que estarían perjudicando a terceros.

“Pasan cortos o circunstancias hasta de su familia, de la intimidad de su hogar. Es muy peligroso que una televisora por el simple hecho de obtener ganancias explote cosas de la intimidad de tu casa”. Isaac Razo, abogado.

Aunque Razo aseguró que no ha entablado conversación directa con Daniel Arizmendi, cree que próximamente sucederá el acercamiento.

Hijo de Pablo Escobar también busca demandar como Sandra Ávila y Daniel Arizmendi

Así como Sandra Ávila, el Mochaorejas busca emprender por la misma vía legal por una serie donde usaron su imagen sin autorización, pero a él también se le suma el hijo de Pablo Escobar.

Razo compartió que el hijo de Pablo Escobar también lo ha buscado para demandar por el uso de la imagen de su padre en series.

“Hemos tenido acercamiento por parte del hijo de Pablo Escobar para que en este caso también lo representemos. Sí quiere demandar por el uso de la imagen de su padre”. Isaac Razo, abogado.

Ante ello, el abogado cree que esta es la prueba de que las televisoras “tienen que pedir permiso” para la creación de contenido aún sobre presuntos criminales.