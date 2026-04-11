Laura Esquivel Torres es miembro de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de la Cámara de Senadores y ha trabajado temas de género y derechos de niñas, niños y adolescentes.

El nombre de la senadora panista coincide con el de Laura Esquivel Valdés, autora de “Como agua para chocolate”, novela mexicana que ha sido adaptada para una película y una serie.

Recientemente, el Senado cometió el error en un dossier oficial al asegurar que la senadora Laura Esquivel es reconocida por ser escritora, confundiéndola con Laura Esquivel Valdés.

Confunden a Laura Esquivel con la autora de “Como agua para chocolate” (Redes sociales)

¿Quién es Laura Esquivel Torres?

Laura Esquivel Torres es originaria de Puruándiro, Michoacán, con trayectoria en el ámbito jurídico, legislativo y partidista.

Ha destacado por su trabajo en temas de justicia, igualdad de género y derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué edad tiene Laura Esquivel Torres?

Laura Esquivel Torres tiene 37 años de edad.

¿Laura Esquivel Torres está casada?

Se desconoce si Laura Esquivel Torres está casada o está en una relación sentimental.

¿Laura Esquivel Torres tiene hijos?

Laura Esquivel Torres tiene una hija.

¿Quién es Laura Esquivel Torres? (Laura Esquivel)

¿Qué estudió Laura Esquivel Torres?

Laura Esquivel Torres estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Latina de América, en Morelia. Posteriormente cursó la maestría en Comunicación.

¿Cuál es la trayectoria de Laura Esquivel Torres?

Laura Esquivel Torres inició su carrera en el ámbito judicial, específicamente, en la Sala 4ª Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Fue secretaria ejecutiva del Consejo del Poder Judicial de Michoacán.

Posteriormente, se desempeñó en cargos como:

Jefa de oficina del coordinador nacional de diputados federales del PAN en la LXIII Legislatura.

Auxiliar en la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados

Jefa de oficina de la Presidencia del CEN del PAN

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer del PAN

¿Quién es Laura Esquivel Torres? (Laura Esquivel)

En 2024, Laura Esquivel Torres fue electa como senadora plurinominal del PAN y, hasta la fecha, continúa en el cargo.

De acuerdo con la información, su suplente es Anabey García Velasco.