Marcelo Torres Cofiño actualmente se desempeña como diputado federal del PAN en la LXVI Legislatura, que inició en 2024 y concluirá en 2027, año en el que se realizarán las elecciones intermedias.

Con más de dos décadas de trayectoria en la vida pública, se ha consolidado como una de las figuras más relevantes dentro del PAN, tanto que ha sido elegido como dirigente interino en un par de ocasiones.

Pero ¿quién es Marcelo Torres Cofiño? Te decimos todo lo que se sabe del diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Quién es Marcelo Torres Cofiño? (Marcelo Torres Cofiño)

¿Quién es Marcelo Torres Cofiño?

Marcelo de Jesús Torres Cofiño es originario de Torreón, Coahuila, entidad donde inició su carrera política. Es militante del PAN y actualmente es diputado federal plurinominal del partido.

¿Qué edad tiene Marcelo Torres Cofiño?

Marcelo Torres Cofiños tiene 59 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Marcelo Torres Cofiño?

Dado que Marcelo Torres Cofiño nació el 8 de julio de 1966, su signo zodiacal es Cáncer.

¿Marcelo Torres Cofiño está casado?

De acuerdo con la información, Marcelo Torres Cofiño está casado, sin embargo, aunque ha mantenido su vida personal en un ámbito discreto.

¿Marcelo Torres Cofiño tiene hijos?

Marcelo Torres Cofiño tiene al menos un hijo, el cual se vio involucrado en 2020 una polémica tras celebrar su boda en Coahuila.

¿Quién es Marcelo Torres Cofiño? (Cortesía)

¿Qué estudió Marcelo Torres Cofiño?

Marcelo Torres Cofiño estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, campus Laguna.

¿Cuál es la trayectoria de Marcelo Torres Cofiño?

Marcelo Torres Cofiño tiene una carrera política dentro del PAN de más de dos décadas, en las que se ha desempeñado como:

Regidor del Ayuntamiento de Torreón (2010–2013)

Diputado federal (LXII Legislatura, 2012–2015)

Coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro (2015)

Secretario general del PAN (2017–2018)

Presidente nacional interino del PAN en dos ocasiones en 2018

Diputado local en Coahuila (2018–2020)

Candidato a la alcaldía de Torreón (2021)

Diputado federal nuevamente (LXVI Legislatura, desde 2024)

Como diputado federal, Marcelo Torres Cofiño ha sido integrante y presidente de diversas comisiones legislativas, especialmente en temas de gobernación, justicia y economía.