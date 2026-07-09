El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Ricardo Niño de Rivera, llamó “señora” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante una sesión de la Comisión Permanente, lo que provocó una confrontación con legisladoras de Morena.

“Ponen los videos de la señora de la mañana. O sea, literalmente se suben aquí, moción de ilustración, y ponen los discursos de la presidenta en la mañana. Todos hacen lo mismo” Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado del PAN

🚨 ¡Tensión en el Congreso! 🚨 "¡Esa señora se llama Claudia Sheinbaum Pardo!"💥 Con estas palabras, la senadora Malu Micher confrontó al diputado del PAN, Homero Ricardo Niño de Rivera. 🔴#PorLaMañana con Manuel Feregrino (@ConFeregrino). pic.twitter.com/DzEWir1dts — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 9, 2026

El hecho ocurrió el 8 de julio de 2026, durante la discusión del tema “Injerencismo extranjero y el T-MEC” en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Tiene nombre”: reclaman a diputado del PAN por llamar “señora” a Claudia Sheinbaum

Mientras intervenía en tribuna, Homero Ricardo Niño de Rivera fue interrumpido por la diputada de Morena Andrea Navarro, quien cuestionó la forma en que se refirió a la mandataria.

A la protesta se sumó la senadora morenista Malú Micher, quien desde su escaño le gritó: “Tiene nombre”, en alusión a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Recordarle al señor que esa señora se llama Claudia Sheinbaum Pardo y refiérase a ella con respeto, que es su presidenta, le guste o no”, respondió la legisladora de Morena.

“La señora es con mucho respeto”, responde diputado del PAN tras la discusión

Tras la confrontación, Homero Ricardo Niño de Rivera aclaró que utilizar la palabra “señora” para referirse a la presidenta fue “con mucho respeto”.

Durante su intervención, el legislador también criticó los resultados de las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Afirmó que revisar el acuerdo cada año representa una derrota para el país.

“Porque revisar las reglas cada año significa que no hay certeza jurídica y que va a haber menos inversión”, sostuvo.

Asimismo, señaló que Estados Unidos no debe ser tratado como un enemigo, sino como un socio estratégico de México.

“Se habla de Estados Unidos como si fuera nuestro enemigo, pero son socios del gobierno desde hace muchos años”.

El diputado añadió que ambos países mantienen acuerdos comerciales, de seguridad y migración, además de una relación permanente derivada de que alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos.



