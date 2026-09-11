Griselda Margarita Arredondo Pinzón está vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además de colaborar con la organización delictiva tiene parientes al interior de ella.

Es media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’ y ‘El Chess’, identificado como un miembro de alto rango dentro del cártel. Acusado de llevar a cabo fraude electrónico y lavado de dinero.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Griselda Margarita Arredondo Pinzón figura en la lista de personas más buscadas por el FBI.

El servicio de seguridad e inteligencia interior de Estados Unidos, la identifica como la presunta operadora financiera de alto rango del CJNG.

Se le acusa de encabezar, desde 2012, una red internacional de fraude dirigida a estadounidenses de multipropiedad en México.

Desde la sede principal del CJNG, supervisó la contabilidad y el funcionamiento de los call centers que se dedicaban al fraude; coordinó la recepción, dispersión y blanqueo de los activos de la red.

Como parte de estas actividades, lavó cientos de millones de dólares para financiar el narcotráfico y el tráfico de armas del cártel.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 2mdd (casi 34 millones de pesos) por información que conduzca a su captura.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón (FBI)

¿Qué edad tiene Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Griselda Margarita Arredondo Pinzón, alías, Gris, nació en Puerto Vallarte, Jalisco, el 1 de junio de 1990 por lo que actualmente tiene 36 años.

¿Quién es el esposo de Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Se desconoce esta información sobre Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

¿Qué signo zodiacal es Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Griselda Margarita Arredondo Pinzón nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

No hay información pública sobre la vida personal de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por lo que se desconoce este dato.

¿Qué estudió Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Se desconoce el grado de estudios de Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

¿En qué ha trabajado Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Griselda Margarita Arredondo Pinzón sería presunta operadora financiera del CJNG.

Desde el 27 de octubre de 2025 está acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.