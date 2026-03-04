El nombramiento de Gabriel Campos Piña como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí forma parte de una serie de designaciones impulsadas por Ernestina Godoy.

Su designación se inscribe en un contexto de ajustes estratégicos al interior de la Fiscalía, con el objetivo de mejorar resultados operativos y fortalecer la presencia federal en las regiones.

¿Quién es Gabriel Campos Piña?

Gabriel Campos Piña es un funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como titular de la Fiscalía Federal de la FGR en San Luis Potosí.

Es un servidor de carrera dentro de la FGR, con experiencia en investigación y litigación de delitos federales.

Gabriel Campos Piña en nombramiento con Ernestina Godoy (FGR)

¿Cuántos años tiene Gabriel Campos Piña?

No hay datos públicos en torno a la edad de Gabriel Campos Piña.

¿Quién es la esposa de Gabriel Campos Piña?

No existe información confirmada del estado civil de Gabriel Campos Piña.

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Campos Piña?

No se conoce la fecha de nacimiento de Gabriel Campos Piña, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Gabriel Campos Piña?

No hay información pública disponible sobre si tiene hijos ni sobre sus identidades.

¿Qué estudió Gabriel Campos Piña?

Se desconoce el grado académico y las escuelas en las que Gabriel Campos Piña haya llevado a cabo su formación profesional.

Por su trayectoria dentro de la FGR se presume que cuenta con formación en Derecho

¿En qué ha trabajado Gabriel Campos Piña?

Gabriel Calpos Piña ha desarrollado su carrera dentro de la Fiscalía General de la República, desempeñándose en cargos como:

Fiscal Federal en Nayarit (cargo previo a su designación en San Luis Potosí).

Funciones en áreas de integración de carpetas de investigación, litigación federal y coordinación ministerial.

Actualmente es Fiscal Federal en San Luis Potosí, encargado de delitos del orden federal como delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros previstos en la legislación federal.