Erubiel Lorenzo Alonso Que es un político y empresario mexicano originario de Tabasco, conocido por su trayectoria como legislador, dirigente partidista y operador político dentro del PRI.

Actualmente se desempeña como diputado federal en la LXVI Legislatura, cargo al que llegó por la vía de representación proporcional, y recientemente se incorporó a Movimiento Ciudadano tras tres décadas de militancia priista.

¿Quién es Erubiel Alonso Que?

Erubiel Lorenzo Alonso Que es un político tabasqueño y empresario del sector tecnológico que ha desarrollado una carrera de más de dos décadas en la administración pública, la representación popular y la dirigencia partidista.

Dentro del PRI ocupó posiciones clave tanto a nivel estatal como nacional, destacando como presidente del Comité Directivo Estatal en Tabasco, coordinador de diputados locales y delegado del Comité Ejecutivo Nacional en diversas entidades. Su experiencia le permitió consolidarse como una de las figuras con mayor presencia en la estructura territorial del partido en el sureste del país.

Actualmente es diputado federal por Tabasco en la LXVI Legislatura, donde ha participado en asuntos relacionados con trabajo, seguridad social y políticas públicas.

¿Qué edad tiene Erubiel Alonso Que?

Erubiel Alonso Que nació el 21 de marzo de 1979, por lo que en 2026 tiene 47 años.

¿Quién es la esposa de Erubiel Alonso Que?

Erubiel Alonso Que está casado con Nelly Méndez, con quien tiene más de 15 años de matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Erubiel Alonso Que?

Las personas nacidas el 21 de marzo son del signo Aries, un signo de fuego que destaca por su liderazgo, facilidad de palabra y temperamento intenso.

¿Erubiel Alonso Que tiene hijos?

Erubiel Alonso Que y su esposa, Nelly Méndez, son padres de un hijo. Aunque mantienen un perfil reservado, suelen compartir algunos momentos importantes de su vida familiar en redes sociales.

¿Qué estudió Erubiel Alonso Que?

Erubiel Alonso Que cursó la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Superior de los Ríos.

¿En qué ha trabajado Erubiel Alonso Que?

Erubiel Alonso Que ha desarrollado una carrera que combina actividad empresarial, representación popular y liderazgo partidista. Su trayectoria política se ha construido principalmente en Tabasco, aunque también desempeñó responsabilidades nacionales dentro del PRI.