Sergio Sarmiento respondió a Claudia Sheinbaum luego de que la presidenta proyectara en su conferencia matutina un video en el que el periodista afirmó que los medios “mienten deliberadamente”.

Ante los señalamientos de la presidenta Sheinbaum, Sergio Sarmiento aseguró que el video fue sacado de contexto, pues él dijo eso por la necesidad de crear “buenas leyes de calumnia y difamación”, no para la censura.

Sergio Sarmiento afirma que Sheinbaum sacó de contexto su viejo video

Este martes 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum proyectó en la mañanera un antiguo debate entre varios periodistas, donde Sergio Sarmiento aseguró que los medios mienten deliberadamente.

Claudia Sheinbaum criticó que Sergio Sarmiento admitió esto hace unos años, pero ahora se opone a los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, que están abiertos a consulta.

Sergio Sarmiento respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que lo dicho en ese debate fue sacado de contexto, dando a entender que esto no da pie a que el gobierno busque censurar.

“El video completo del debate organizado por Ciro Gómez Leyva en mayo de 2000 revela que la presidenta Sheinbaum sacó de contexto un fragmento. Yo dije que los medios mienten y que por eso necesitamos buenas leyes de calumnia y difamación, no un gobierno que se meta a censurar. La presidenta dejó solo la afirmación de que los medios mienten”. Sergio Sarmiento

Junto a la afirmación de que Claudia Sheinbaum sacó de contexto sus declaraciones sobre los medios, Sergio Sarmiento adjuntó el video completo del debate, a fin de aclarar el origen de sus afirmaciones