Eduardo Gómez García, uno de los excolaboradores de Genaro García Luna, fue detenido el miércoles 7 de enero de 2026 en el estado de Puebla por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Eduardo Gómez García, en su posición de servidor público, habría realizado contratos ilícitos para favorecer a Genaro García Luna.

¿Quién es Eduardo Gómez García?

Enrique Gómez García es un exfuncionario federal mexicano que trabajó para la estructura de seguridad pública cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública (2006–2012).

FGR detiene a Eduardo Gómez, exfuncionario ligado a García Luna, por peculado (Michelle Rojas)

De acuerdo con reportes oficiales y periodísticos, estuvo vinculado a áreas relacionadas con el sistema penitenciario federal, específicamente en la administración y operación de centros federales de readaptación social.

Durante su paso por el gobierno, Enrique Gómez García habría participado en la firma y supervisión de contratos relacionados con servicios en penales federales para beneficiar a García Luna.

Estas actividades son ahora objeto de investigación, pues las autoridades señalan posibles irregularidades administrativas y financieras, presuntamente cometidas entre los años 2008 y 2013.

¿Cuántos años tiene Eduardo Gómez García?

Eduardo Gómez García es un adulto mayor, pero dado que no se conoce su fecha de nacimiento, no es posible establecer su edad.

¿Quién es la esposa de Eduardo Gómez García?

La esposa de Eduardo Gómez García es Leticia Cano, mujer egresada de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México (CDMX).

Hasta ahora, no ha emitido un pronunciamiento por la captura de su pareja el miércoles 7 de enero.

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Gómez García?

Eduardo Gómez García es padre de jóvenes adultos, de quienes no se dispone mayor información.

¿Qué estudió Eduardo Gómez García?

De acuerdo con sus redes sociales, Eduardo Gómez García estudió Derecho en Universidad Anáhuac México Norte en la promoción del 1985.

Asimismo, cuenta con una formación militar debido a que fue General Brigadier del Ejército Mexicano.

FGR detiene a Eduardo Gómez, exfuncionario vinculado a García Luna, por peculado (Especial)

¿En qué trabajó Eduardo Gómez García?

Eduardo Gómez García ocupó el cargo de Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social entre diciembre de 2008 y agosto de 2013.

En ese mismo periodo, el sistema penitenciario federal dependía directamente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada entonces por Genaro García Luna.

Eduardo Gómez García, excolaborador de Genaro García Luna, fue detenido por la FGR

Policías federales ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron la detención de Eduardo Gómez en Puebla, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita como funcionario.

Desde esa posición, Eduardo Gómez García supervisó la emisión de contratos de servicios y la operación de recursos públicos destinados al mantenimiento y funcionamiento de los penales de máxima seguridad.

Según las autoridades, dichos contratos fueron realizados para diversos Centros Federales de Readaptación Social que tenía a su cargo Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal.

La detención de Eduardo Gómez, ocurrida el miércoles 7 de enero en el estado de Puebla, se une a otras recientes capturas de funcionarios ligados a Genaro García Luna, entre ellos:

Jesús ‘N’: Acusado de desviar recursos públicos del sistema penitenciario mediante la simulación de contratos para favorecer a García Luna

María ‘N’: Señalada por lavado de dinero y desvío de recursos vinculados a contratos del sistema penitenciario federal