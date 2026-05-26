Diana Laura Corona Rivera es la actual presidenta del DIF de Cuautla, municipio del estado de Morelos e hija del alcalde del municipio, Jesús Corona Damián para el periodo 2025 a 2027, por lo que te damos detalles de quién es como:

¿Quién es Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

¿Qué edad tiene Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

¿Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027 tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

¿Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027 tiene hijos?

¿Qué estudió Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

¿En qué trabajó Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla, Morelos (Diana Laura Corona Rivera / Facebook)

¿Quién es Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

Diana Laura Corona Rivera es una funcionaria que asumió la presidencia honoraria y dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Cuautla, Morelos, el 1 de enero de 2025.

Es hija de Jesús Corona Damián, quien asumió como alcalde del mismo municipio para el periodo 2025-2027; pero su designación como titular del organismo asistencial generó señalamientos y críticas en medios locales por presunto nepotismo.

Ha encabezado programas de asistencia social, apoyo alimentario, salud integral, entrega de útiles escolares, campañas comunitarias y gestión de apoyos funcionales para sectores vulnerables del municipio de Cuautla, Morelos.

Diversos medios y comunicados oficiales identifican a Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF de Cuautla, como contadora pública.

A finales de mayo de 2026, su gestión entró en una fase de incertidumbre institucional tras registrarse una ausencia prolongada de sus oficinas y actos públicos luego de un despliegue de fuerzas federales conocido como la “Operación Enjambre”, razón por la cual las autoridades del Cabildo comenzaron a evaluar perfiles para su sustitución.

Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla, Morelos (Diana Laura Corona Rivera / Facebook)

¿Qué edad tiene Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

Hasta el momento no existe información pública confirmada sobre la edad exacta de Diana Laura Corona Rivera, aunque suelen referirse a ella como una mujer “joven”.

¿Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027 tiene esposo?

No existe información pública, civil o institucional que detalle el estado civil actual de la funcionaria quien se ausentó de su cargo tras la Operación Enjambre, o que mencione el nombre de algún cónyuge.

Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla, Morelos (Diana Laura Corona Rivera / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

Al no conocerse públicamente su día y mes de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027.

¿Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027 tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Diana Laura Corona Rivera tiene hijos; su trabajo en el DIF enfatiza el apoyo a familias, niños y madres, pero no se mencionan detalles sobre su vida familiar personal.

Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla, Morelos (Diana Laura Corona Rivera / Facebook)

¿Qué estudió Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

En comunicados y notas periodísticas, Diana Laura Corona Rivera aparece identificada con el título de “C.P.”, lo que indica que es Contadora Pública. Sin embargo, no hay información pública específica sobre la universidad en la que estudió o especializaciones adicionales.

Durante su nombramiento a inicios de 2025, sectores de la ciudadanía y medios locales criticaron a Diana Laura Corona Rivera por la aparente falta de experiencia curricular documentada para la conducción de la política social comunitaria.

Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla, Morelos (Diana Laura Corona Rivera / Facebook)

¿En qué trabajó Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla de 2025 a 2027?

El cargo público más visible e importante registrado en la trayectoria de Diana Laura Corona Rivera, es el de Presidenta del Patronato y Directora del DIF Municipal de Cuautla, labor que inició en enero de 2025.

Dentro de esta función, sus tareas se concentraron en la gestión de apoyos alimenticios, asesorías jurídicas, atención psicológica, entrega de uniformes deportivos para adolescentes y la realización de brigadas de salud orientadas a sectores vulnerables de la localidad.

Diana Laura Corona Rivera, presidenta del DIF Cuautla, Morelos (Diana Laura Corona Rivera / Facebook)

No hay datos disponibles sobre empleos o puestos previos en el sector público o privado.

Y como se reveló previamente, su nombramiento generó comentarios sobre su juventud y posible falta de experiencia extensa en el sector, en el contexto de su llegada simultánea al cargo de su padre como alcalde

Su trayectoria pública principal es la actual en el DIF, donde ha impulsado programas de apoyo social, salud, deporte y eventos comunitarios.