La Operación Enjambre ha dejado en vilo al municipio de Cuautla, en el estado de Morelos pues el presidente municipal Jesús Corona Damián permanece prófugo con orden de aprehensión vigente por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras su hija, Diana Laura Corona Rivera, titular del DIF municipal, también ha desaparecido de la vida pública.

Esta situación de la Operación Enjambre en Morelos, ha obligado a una reestructuración urgente en el Ayuntamiento de Cuautla en donde la síndica Nancy Echeverría Guerrero, designada como alcaldesa interina por hasta 90 días, busca estabilizar la administración ante la ausencia de varios funcionarios.

Ayuntamiento de Cuautla entra en reestructuración urgente tras Operación Enjambre

La crisis en Cuautla, Morelos continúa tras la Operación Enjambre, en donde el alcalde Jesús Corona Damián permanece prófugo y su hija Diana Laura Corona Rivera está ausente públicamente.

Es por eso que la síndica Nancy Echeverría Guerrero, en funciones de alcaldesa, ha confirmado nuevos nombramientos en áreas clave como:

Seguridad Pública

Tránsito

Tesorería

Secretaría Municipal

De igual manera, la presidenta municipal interina analiza perfiles para sustituir a funcionarios faltantes, incluyendo la posible sustitución en el DIF Cuautla tras la Operación Enjambre en Morelos.

Echeverría Guerrero ha desmentido rumores sobre congelamiento de cuentas bancarias y asegura que el gobierno municipal de Cuautla continúa operando con normalidad.

La Operación Enjambre, impulsada por autoridades federales, ha resultado en detenciones de otros ediles y exfuncionarios en Morelos por presuntos lazos con el crimen organizado.

En Cuautla, el caso del alcalde Corona Damián ha generado protestas y tensión entre simpatizantes y regidores, obligando incluso a sesiones extraordinarias del cabildo en medio de un clima de incertidumbre.

Es por eso que vecinos y locales exigen claridad y continuidad en los servicios públicos, y mientras las autoridades federales mantienen la búsqueda del edil, el interinato de Nancy Echeverría representa un intento por restaurar la gobernabilidad en uno de los municipios más importantes de la zona oriente de Morelos.