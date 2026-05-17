El colectivo Corazones Unidos descubrió una fosa clandestina en la colonia Echeverría de Guadalajara, Jalisco.

El hallazgo de restos humanos se dio en un domicilio en la calle Erasmo del Castillo 3026.

El colectivo Corazones Unidos llegó al lugar tras denuncias anónimas, como suele ocurrir con otros colectivos de buscadores y buscadoras en otros estados.

Hallan fosa clandestina en zona habitacional

Gracias a denuncias anónimas, el colectivo se presentó en el mencionado previo la mañana de este domingo 17 de mayo.

Tras acciones de prospección y excavación dieron con la osamenta de que sería de una persona.

En videos se muestra el predio con una casa de paredes sin revocar, pintada de verde y blanco, ubicada en una zona habitacional.

Las acciones de búsqueda de este día también incluyeron presencia de colectivos en Ixtalahuacán de los membrillos donde ha tenido hallazgos positivos en este mes.

Colectivos dejan a instituciones el resguardo de fosa

El hallazgo fue notificado a la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco para que se realicen las investigaciones pertinentes.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo acto de presencia para recoger los restos humanos y se espera que las autoridades de Jalisco emprendan una búsqueda de más cuerpos en el lugar.