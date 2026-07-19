La muerte de Antonio Amerise, conocido como “Tony” y presidente del Club Sportivo Italiano, de la Primera B Metropolitana, conmocionó al fútbol argentino este domingo 19 de julio de 2026, a pocas horas de la final España vs Argentina del Mundial 2026.

La noticia generó una fuerte reacción en el ámbito deportivo. El Club Sportivo Italiano confirmó el fallecimiento de su presidente y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Hasta el momento, no se ha informado la causa de la muerte de Antonio Amerise.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y diversas figuras del fútbol expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados.

#ProfundoDolor El Presidente de la AFA, Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, expresan su más profundo dolor por el fallecimiento del Sr. Antonio Amerise, Presidente del Club Sportivo Italiano y le envían un abrazo sentido a toda su familia, amigos y seres queridos. ¡Mucha… pic.twitter.com/6wIebXHmX9 — AFA (@afa) July 19, 2026

Así fue la emotiva despedida de Sportivo Italiano a Antonio Amerise

A través de sus redes sociales, el Club Sportivo Italiano lamentó el fallecimiento de Antonio Amerise y envió sus condolencias a familiares, amigos, socios e integrantes de la institución.

En su mensaje, el club destacó que “Tony” dedicó gran parte de su vida a Sportivo Italiano, al que entregó compromiso, esfuerzo y un amor incondicional por sus colores.

Asimismo, resaltó que trabajó de manera incansable por el crecimiento de la institución, dejando una huella imborrable en su historia.

"Gracias por todo, Tony. Tu nombre quedará para siempre en la historia de Sportivo Italiano“, expresó el club en su despedida.

Aún se desconocen los detalles del velatorio de Antonio Amerise

El Club Sportivo Italiano informó que será más adelante cuando dé a conocer, a través de sus canales oficiales, los detalles del velatorio de Antonio Amerise, una vez que estos queden confirmados.

Con ello, aficionados, socios y personas cercanas podrán darle el último adiós a una de las figuras más representativas de la institución, cuyo fallecimiento ocurrió apenas unas horas antes de que la selección de Argentina dispute la final del Mundial 2026, en busca del bicampeonato.