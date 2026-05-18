El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la detención de 22 personas implicadas la desaparición de una familia originaria del Edomex en playas de Mazatlán, Sinaloa.

“(Se) han realizado acciones coordinadas que permitieron la detención de 22 personas, nueve de ellas con participación directa en los hechos” Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

Así lo informó el organismo por medio de un mensaje que compartió en redes, en el que destacó que entre los detenidos, hay 9 señalados por participar de forma directa en los hechos.

Además, el gabinete resaltó que en las acciones que se han puesto en marcha, también se ha conseguido el aseguramiento de diversos elementos de prueba como armas, vehículos y droga.

Van 22 detenidos por desaparición de hermanos del Edomex en Mazatlán, Sinaloa

El 3 de febrero de 2026, cuatro turistas originarios del municipio de Ixtlahuaca, Edomex, desaparecieron mientras se encontraban en la zona de playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, los turistas que se tratan de 3 hermanos y un cuñado, fueron privados de su libertad de forma ilegal, caso por el cual autoridades ya han detenido a 22 personas.

Sobre ello, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México compartió un mensaje en redes, en el que destacó que en acciones de inteligencia e investigación, se han logrado 22 capturas por el caso.

“En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico , @Defensamx1 , @SEMAR_mx , @FGRMexico y @GN_MEXICO_ han realizado acciones coordinadas que permitieron la detención de 22 personas, nueve de ellas con participación directa en los hechos” Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

Al respecto, el organismo señaló que en los trabajos que se han puesto en marcha, han participado de manera conjunta elementos de la SSPC, Sedena, Semar, FGR y de la Guardia Nacional.

Sin ahondar den detalles de la identidad de los 22 detenidos por el caso de la familia del Edomex, el gabinete resaltó que 9 de los implicados son señalados por participar de forma directa.

Familia del Edomex desaparecida en Sinaloa (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Autoridades han recopilado diversos elementos por el caso familia del Edomex desaparecida en Sinaloa

Al informar sobre las 22 detenciones por el caso e la familia del Edomex desaparecida en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad resaltó que también se han recopilado diversos elementos de prueba:

20 armas de fuego

Más de 3 mil dosis de droga

Vehículos

Dinero en efectivo

Equipo táctico

Los elementos se aseguraron tras el despliegue de siete cateos, el mas reciente el del 12 de mayo, cuando fue detenido Jesús Valentín “N”, presunto responsable filtrar información sobre las víctimas.