Cristina Planter Riebeling es una diplomática mexicana e integrante del Servicio Exterior Mexicano, especializada en relaciones trilaterales y política exterior para América del Norte.

En mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a Cristina Planter como nueva subsecretaria para América del Norte, nombramiento enviado al Senado de la República para su ratificación.

¿Quién es Cristina Planter?

Cristina Planter Riebeling es una diplomática mexicana con trayectoria dentro del Servicio Exterior Mexicano y experiencia en asuntos políticos, mecanismos regionales y relaciones con América del Norte.

A lo largo de su carrera ha trabajado en áreas especializadas de la Cancillería relacionadas con Canadá, cooperación trilateral y estrategia diplomática.

Es considerada un perfil técnico dentro de la SRE, particularmente en temas vinculados con la relación México-Estados Unidos-Canadá y los mecanismos de coordinación regional.

¿Qué edad tiene Cristina Planter?

Hasta el momento no existe información pública verificable sobre la edad o fecha de nacimiento de Cristina Planter Riebeling.

¿Cristina Planter tiene pareja?

No hay información pública disponible sobre la situación sentimental o estado civil de Cristina Planter Riebeling.

¿Qué signo zodiacal es Cristina Planter?

No es posible determinar el signo zodiacal de Cristina Planter Riebeling, ya que su fecha de nacimiento no ha sido difundida públicamente.

¿Cristina Planter tiene hijos?

Las fuentes oficiales y perfiles profesionales consultados no contienen información pública sobre hijos o familia de Cristina Planter Riebeling.

¿Qué estudió Cristina Planter?

Cristina Planter Riebeling cuenta con formación especializada en relaciones internacionales, economía internacional y asuntos diplomáticos.

Licenciatura en Relaciones Internacionales.

Maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

¿En qué ha trabajado Cristina Planter?

Cristina Planter Riebeling ha desarrollado su carrera dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se ha especializado en diplomacia regional, asuntos de América del Norte y relaciones trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los principales cargos y funciones que ha desempeñado destacan: