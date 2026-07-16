El abogado de la familia LeBarón envió una carta al juez Brian Cogan para solicitar el acceso a los bienes de “El Mayo” Zambada y cubrir las indemnizaciones a víctimas.

Tal como escribe la familia LeBarón, el reclamo de los bienes del exlíder del Cártel de Sinaloa es para evitar que el gobierno de Estados Unidos se quede de manera exclusiva con ellos.

La carta menciona que Ismael “El Mayo” Zambada habría sido partícipe en la masacre de la familia LeBarón el 4 de noviembre 2019, al brindar hombres y asistencia.

¿Quién es Julián LeBaron? (Julián LeBaron/ X )

Familia LeBarón busca acceder a bienes de “El Mayo” Zambada como indemnización

Desde el 7 de julio, la familia LeBarón envió una carta al juez Brian Cogan para solicitar una orden de embargo para los bienes de “El Mayo” Zambada e indemnizar a quienes fueron sus víctimas.

Esto con base a la sentencia de la misma Corte de Nueva York del 2023, en la cual dispuso “sin perjuicio” que los bienes bloqueados de los cárteles pueda satisfacer los daños.

Pese a ello, el 13 de julio, el gobierno de Estados Unidos también presentó una carta en la que anunció que sólo ellos tendrán la titularidad de los bienes de “El Mayo” Zambada.

Familia LeBarón cuestiona accionar de Estados Unidos sobre bienes de “El Mayo” Zambada

La familia LeBarón también cuestiona en este punto que Estados Unidos estaría escondiendo los bienes de “El Mayo” Zambada, tras asegurar que no tiene activos identificables.

El abogado de la familia LeBarón, Howard Miller, mantuvo una reunión con la fiscal auxiliar Laura Mantell y la ejecutiva de los Fiscales de Estados Unidos, Cody Brooks.

En esta, las funcionarias habrían afirmado al abogado de la familia LeBarón que en caso de que “El Mayo” Zambada pague las indemnizaciones, las víctimas indirectas no serán notificadas.