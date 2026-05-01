La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer algunos de los puntos clave que se abordaron durante el encuentro que sostuvo Roberto Velasco con Albert Ramdin, secretario de la OEA.

“El secretario Roberto Velasco conversó ayer con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, en el marco de su visita a nuestro país” SRE

Por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, la dependencia federal resaltó que la reunión se celebró con motivo de la visita que Albert Ramdin hizo a México.

De la misma forma, la SRE aseveró en su publicación que en el encuentro que tuvo lugar en su sede, se pudo desarrollar lo que definió como un “diálogo constructivo”.

Roberto Velasco se reúne con el secretario de la OEA (@SRE_mx/X)

Roberto Velasco se reunió con el secretario de la OEA; estos fueron los puntos clave

El jueves 30 de abril, en el marco de su visita oficial a México, el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, sostuvo una reunión con Roberto Velasco.

Sobre el encuentro que se llevó a cabo en su sede de la Ciudad de México (CDMX), la SRE refirió que el funcionario federal y el secretario trataron diversos temas clave como los siguientes:

Compartieron sus perspectivas con respecto a los desafíos actuales que enfrenta el multilateralismo regional

Hablaron sobre la manera en que las partes involucradas tienen la capacidad de aportar en la construcción de la paz

Plantearon sus opiniones a favor de fortalecer la integración hemisférica y estrechar la cooperación entre todas las naciones del continente americano

El secretario Roberto Velasco conversó ayer en la @SRE_mx con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (@OEA_oficial), Albert Ramdin (@SG_OEA_OAS), en el marco de su visita a nuestro país.



En un diálogo constructivo, compartieron perspectivas sobre los… pic.twitter.com/s0lzytjnKe — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 1, 2026

Con respecto a lo ocurrido, el mismo Albert Ramdin indicó que se dio “un intercambio productivo” en el que tuvieron la oportunidad de hablar de los principales desafíos a los que se enfrenta la región.

De la misma forma, el secretario General de la OEA sostuvo que ambos expresaron su postura a favor del diálogo y el multilateralismo de los que dijo, ahora “son más esenciales que nunca”.

Secretario de la OEA también visitó el Senado

Previo a la reunión con Roberto Velasco, secretario general de la OEA visitó el Senado para un encuentro en el que se acordó reforzar una agenda internacional y la cooperación regional.

Sobre la reunión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, destacó que se reafirmó el papel de México en espacios de diálogo multilateral y se subrayó la necesidad de una agenda incluyente.

En el encuentro en el que también se estableció un compromiso a favor de la integración entre los países miembros, participaron Alejandro Murat, Ruth González y Yeidckol Polevnsky.