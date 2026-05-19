La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores acompañamiento y protección para Violeta Remedios Núñez, académica de la Unidad Xochimilco y una de las tres mexicanas detenidas por Israel durante la misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

La UAM pidió reforzar las gestiones diplomáticas para garantizar su seguridad y respeto a sus derechos humanos.

El canciller Roberto Velasco confirmó que México ya activó protocolos consulares y mantiene comunicación con las familias de las tres mujeres arrestadas.

UAM establece contacto con la SRE por caso de Violeta Remedios Núñez

En el pronunciamiento, la universidad informó que autoridades universitarias lograron establecer comunicación “al más alto nivel” con la SRE para dar seguimiento al caso y solicitar acompañamiento permanente.

Asimismo, la institución hizo un llamado respetuoso a las autoridades mexicanas para mantener y fortalecer las gestiones diplomáticas necesarias en favor de Violeta Remedios Núñez y de las otras dos mexicanas detenidas por Israel durante la misión humanitaria hacia Gaza.

UAM dará seguimiento a liberación de Violeta Remedios Núñez

La UAM también aseguró que permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos relacionados con la detención de su académica.

Además, indicó que continuará informando a la comunidad universitaria a través de sus canales institucionales oficiales.

Por su parte, el Gobierno de México informó, mediante el canciller Roberto Velasco, que ya solicitó a Israel el respeto a los derechos humanos de las mexicanas detenidas.

Las otras ciudadanas identificadas son:

Sol González Eguia, psicóloga social

Paulina del Castillo Poblano

De acuerdo con la SRE, los consulados mexicanos activaron protocolos y realizan gestiones diplomáticas para buscar la liberación de las mexicanas y facilitar su regreso al país.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las detenidas; sin embargo, Roberto Velasco aseguró que las autoridades mexicanas mantienen comunicación directa con las familias de las tres mujeres arrestadas por Israel.