La doctora Celia Peña Guzmán se integra como subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti entregó el nombramiento de Celia Peña Guzmán como subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación el pasado 9 de marzo.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de la nueva funcionaria federal con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Celia Peña Guzmán?

La doctora Celia Peña Guzmán recibió su nombramiento como subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secihti.

Este nombramiento fue realizado por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y tiene vigencia a partir del 16 de febrero de 2026.

Celia Peña Guzmán fue nombrada en este cargo para consolidar proyectos prioritarios, profundizar la vinculación con sectores académicos-productivos y acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, entre otros.

¿Qué edad tiene Celia Peña Guzmán?

Celia Peña Guzmán, la nueva subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secihti nació un 10 de mayo de 1977 por lo que este 2026, cumplirá 49 años de edad.

¿Quién es su esposo de Celia Peña Guzmán?

Se desconoce si Celia Peña Guzmán tiene esposo o no debido a que mantiene este dato como privado en sus redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Celia Peña Guzmán?

Al tener su fecha de nacimiento como el 10 de mayo, según el calendario astrológico, Celia Peña sería del signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Celia Peña Guzmán?

Tampoco se tiene con precisión este dato, pero podría tener dos hijas.

¿Qué estudió Celia Peña Guzmán?

La preparación académica de Celia Peña Guzmán es interdisciplinaria porque combina sus conocimientos con la historia, las ciencias sociales.

Estudió Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), también es licenciada en Educación Media con Especialidad en Pedagogía por la Escuela Normal Superior De Tulancingo “Luis Donaldo Colosio”.

Tiene una maestría en Ciencias Sociales por la BUAP y es doctora en Administración y Gestión Estratégica por el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica (CISDE).

¿En qué ha trabajado Celia Peña Guzmán?

La trayectoria profesional de Celia Peña Guzmán se ha centrado en la academia como:

Integrante del Comité Científico de revistas académicas de la Universidad de Goias en Brasil y de la REDE CONPADRE desde 2010

Profesora investigadora de la BUAP en la Facultad de Ciencias de la Comunicación

Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del estado de Puebla

Subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación















