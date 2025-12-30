Durante la conferencia de la mañana del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso Jacobo Grinberg.

A lo que, la mandataria Sheinbaum dijo que revisará si se puede retomar el caso de Jacobo Grinberg por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez.

“Sobre el tema de la desaparición hay que revisar y preguntarle a Rosaura, si se puede retomar algo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Caso Jacob Grinberg sigue causando interés a 31 años de su desaparición

La respuesta de Sheinbaum sobre el caso de Jacobo Grinberg y la posibilidad de revisarlo desde la SECIHTI, llega ante la causa de interés que sigue generando el científico mexicano.

Luego de que recientemente, se cumplieran 31 años de la misteriosa desaparición de Jacob Grinberg, el 8 de diciembre de 1994, justo 4 días antes de su cumpleaños número 48.

Desaparición de Jacob Grinberg que ha 31 años no se ha dado respuesta de esta, lo sorprendente es que ni indicios se tiene de lo que realmente le pasó.

Por lo que a lo largo de estos 31 años, el caso de la desaparición de Jacob Grinberg ha generado varias teorías.

Lo que ha llevado a muchos a creer que Jacob Grinberg aún sigue vivo, así como si fue abducido, si se escondió, o si su investigación lo llevó a lugares desconocidos, así como incluso si fue reclutado en la CIA.