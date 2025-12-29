En el marco del primer año de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la institución se consolida como eje rector de la política científica del país, siendo una parte fundamental para el desarrollo nacional, la soberanía tecnológica y el bienestar social, bajo la visión del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde su creación, la Secihti, dirigida por Rosaura Ruiz Gutiérrez, ha logrado colaboraciones entre universidades, centros públicos de investigación y el sector público con el fin de impulsar proyectos de alto impacto que buscan colocar a México como una potencia científica y tecnológica en América Latina.

Secihti impulsa Coatlicue, la supercomputadora pública más poderosa de América Latina

Uno de los proyectos estrella de Secihti es Coatlicue, la supercomputadora pública mexicana que posicionará al país a la vanguardia del supercómputo regional. Esta infraestructura permitirá atender retos prioritarios como:

Cambio climático

Fenómenos meteorológicos extremos

Planeación energética

Salud pública

Seguridad

Combate a la corrupción

Coatlicue cuenta con inversión pública de 6 mil millones de pesos, se construirá en un periodo de 24 meses a partir del 2026 y se integrará al Clúster Nacional de Supercómputo, fortaleciendo el ecosistema científico nacional.

La Secihti cumple un año impulsando ciencia, tecnología y humanidades como pilares del desarrollo y la soberanía nacional. (Cortesía)

Secihti impulsa electromovilidad accesible

Otro de los proyectos estratégicos es Olinia, el cual se enfocará en desarrollar soluciones de electromovilidad accesibles. Para este proyecto participan científicas y científicos del IPN, UNAM, Tecnológico Nacional de México y centros de investigación de la Secihti.

Durante 2025 se lograron avances clave como el diseño del módulo de baterías, la arquitectura del vehículo y la definición del concepto estratégico y visual, consolidando una propuesta de movilidad sustentable con identidad nacional.

La Secihti cumple un año impulsando ciencia, tecnología y humanidades como pilares del desarrollo y la soberanía nacional. (Cortesía)

Mientras que en materia de semiconductores, el proyecto Kutsari, cuyo nombre significa “arena” en purépecha, desarrollará capacidades nacionales en el diseño de chips. El Centro Nacional de Diseño de Semiconductores tendrá sedes en Puebla, Jalisco y Sonora, regiones clave para la industria tecnológica.

Secihti se compromete con la educación

La Secihti asumió la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que hoy atiende a más de 76 mil estudiantes en modalidad presencial y a distancia.

Por otra parte, la Secihti cerró el 2025 con 98 mil 223 becas, un incremento significativo en apoyos al extranjero y un crecimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Además, más de mil 800 proyectos científicos y humanísticos reciben financiamiento a través de convocatorias nacionales.

La Secihti cumple un año impulsando ciencia, tecnología y humanidades como pilares del desarrollo y la soberanía nacional. (Cortesía)

Asimismo, además de conducir los proyectos estratégicos de innovación y de desarrollo tecnológico, la Secihti dirige los siguientes proyectos, en atención a la instrucción de la presidenta:

Biocombustibles sólidos en México para impulsar las ecotecnologías energéticas en comunidades rurales y pequeñas industrias

Estrategia de política industrial para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades productivas nacionales

Estrategia de fortalecimiento del uso de lenguas indígenas en educación, salud y acceso a la información pública

Historias locales de pueblos indígenas

Con estos avances, la Secihti se consolida como una dependencia clave para traducir el conocimiento científico en bienestar social, justicia y desarrollo sostenible, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología y las humanidades.