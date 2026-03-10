La doctora Celina Peña Guzmán fue nombrada subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

La nueva funcionaria federal recibió su nombramiento de Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti, quien destacó su experiencia en el impulso a la innovación y al desarrollo científico.

Con este cargo, Celina Peña Guzmán dará continuidad y fortalecerá la agenda estratégica del gobierno federal en materia de innovación, articulación institucional, transferencia y maduración tecnológica en México.

El nombramiento fue otorgado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y formaliza las funciones que la nueva subsecretaria ejerce con vigencia a partir del 16 de febrero de 2026.

Este será el nuevo encargo de Celina Peña en Secihti

Como subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación en la Secihti, Celina Peña Guzmán tendrá entre sus principales funciones:

Consolidar proyectos científicos y tecnológicos prioritarios.

Fortalecer la vinculación entre los sectores académico, productivo y gubernamental.

Acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.

Impulsar la transformación científica del país promovida por el Gobierno de México.

Contribuir a posicionar a México como potencia científica y tecnológica.

Celina Peña dejó el Gobierno de Puebla antes de asumir el cargo en Secihti

Previo a asumir su nuevo encargo en el gobierno federal, Celina Peña Guzmán renunció a su cargo como secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del estado de Puebla.

Tras su salida, agradeció la confianza depositada en su trabajo y expresó su compromiso con su nueva responsabilidad dentro de la Secihti, así como con la agenda científica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte la Secihti agradeció a Juan Luis Díaz de León Santiago, antecesor de Cecilia Peña en la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación en Secihti, de quién aseguran que contribuyó al fortalecimiento de programas estratégicos y a la consolidación de alianzas clave.