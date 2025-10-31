Se dio a conocer un ataque a elementos de la Secretaría de Marina, en el poblado La Vuelta, en Navolato, Sinaloa; habría sido perpetrado por presuntos integrantes de Los Mayos.

Dichas acciones las reveló el Gabinete de Seguridad, con motivo de las acciones emprendidas en contra de la violencia en el estado, en medio de la guerra civil del Cártel de Sinaloa desde septiembre.

La misma tiene lugar entre Los Mayos y Los Chapitos, que ha derivado en un total de mil 958 homicidios dolosos en Sinaloa desde septiembre 2024 hasta el 31 de dicho mes de este 2025.

Ataque a la Marina en La Vuelta, Sinaloa deja presuntos integrantes de Los Mayos detenidos

El Gabinete de Seguridad compartió en redes sociales que en Sinaloa, personal de la Marina repelió una agresión de presuntos integrantes de Los Mayos, en La Vuelta, Navolato, Sinaloa.

Acorde con su breve notificación, hubo 13 detenidos y habrían asegurado 145 armas de fuego, 60 cargadores y 56 cartuchos, junto con 11 vehículos, entre ellos tres motocicletas.

Acorde con medios de comunicación, el ataque ocurrió mientras los elementos de la Marina realizaban un patrullaje de vigilancia en el poblado de La Vuelta.

Sin embargo, cuando los presuntos miembros de Los Mayos los vieron, dispararon en su contra, a lo cual la Marina repelió la agresión, tras la cual, se mantuvo un operativo aéreo .

Por lo cual, Los Mayos habrían ingresado a un domicilio del poblado La Vuelta, en donde fueron detenidos y varios objetos asegurados, entre ellos, un sombrero.