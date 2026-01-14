Ramón Jiménez es un matemático y político mexicano que cuenta con casi dos décadas de experiencia como funcionario público, siendo un eje activo en Morena y antes, en el PPS. Aquí te contamos todo acerca de su trayectoria y vida.

¿Quién es Ramón Jiménez López?

Ramón Jiménez López es un político y funcionario público mexicano, perteneciente al partido de Morena, designado por Andrés Manuel López Obrador como Director General del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el sistema de educación superior tecnológica más grande del país, con más de 250 campus y cerca de 600 mil estudiantes.

¿Qué edad tiene Ramón Jiménez López?

Ramón Jiménez nació el 19 de noviembre de 1951 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 74 años.

¿Ramón Jiménez López tiene esposa?

No hay información pública sobre su estado civil ni si tiene esposa, ya que los datos públicos se centran en su trayectoria y labor pública.

¿Qué signo zodiacal es Ramón Jiménez López?

Al haber nacido el 19 de noviembre, Ramón Jiménez es Escorpio, signo de agua que se caracteriza por su pasión, emoción y gran intuición.

¿Ramón Jiménez López tiene hijos?

Ramón Jiménez López tiene al menos dos hijas: Nayeli Jiménez, quien fue mencionada en un evento, y Tania Jiménez, a quien recibió en su oficina, mostrando momentos familiares en redes sociales.

¿Qué estudió Ramón Jiménez López?

Ramón Jiménez cuenta con una maestría en Matemáticas Educativas, por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y otra maestría en Economía, también realizada en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿En qué ha trabajado Ramón Jiménez López?

1991-1994: Representante de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el Partido Popular Socialista (PPS)

2006-2009: Diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

2009-2012: Diputado federal en la LXI Legislatura

2018-2022: Director General de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México

2022: Director General del Tecnológico Nacional de México

Además, Ramón Jiménez López ha tenido una trayectoria política diversa, incluyendo trabajo en partidos como el PPS y el PRD, trabajó como docente y ha participado en la coordinación de trabajo político dentro de Morena.