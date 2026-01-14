El nombre de Libertad Financiera se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que formó una nueva alianza estratégica con el Club Atlético de San Luis.

Sin embargo, muchos se han cuestionado sobre quién es el duelo de Libertad Financiera, institución financiera mexicana.

¿Quién es el dueño de Libertad Financiera, institución financiera mexicana?

No hay fuentes públicas oficiales sobre el dueño oficial de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.

En el caso de Libertad Servicio Financieros, un juez federal autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejecute cualquier orden de cateo contra el edificio sede de Caja Libertad en Querétaro (Internet)

Se sabe que Libertad Servicios Financieros es una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) registrada y autorizada para operar en México, con sede en Querétaro.

En listados de entidades financieras, Libertad Financiera se asocia a un grupo de socios empresariales/accionistas y no a un dueño único.

Sin embargo, no hay una lista de personas o empresas especificas como dueños de Libertad Financiera.

Cuenta con más de 60 años de historia ofreciendo servicios financieros como créditos, cuentas de ahorro e inversión.

Se define como una institución que ofrece soluciones personalizadas que ayuden a mejorar la calidad de vida y financiera de sus clientes.

Libertad Financiera es una institución financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que ofrece productos y servicios para personas físicas y pequeñas empresas.

De acuerdo con algunos reportes, Libertad Financiera ofrece los siguientes servicios:

Servicios financieros variados: ofrece una amplia gama de soluciones financieras diseñadas para satisfacer necesidades de crédito, inversión, ahorro y otros productos relacionados con las finanzas personales.

Sus productos principales son:

Créditos personales, prestamos en línea o sucursal

Líneas de crédito revolventes, operaciones flexibles

Cuentas de ahorro e inversiones

Tarjeta de débito y banca digital

Seguros y asistencias, protección financiera

Cuenta con millones de clientes y decenas de sucursales en México.

Libertad Financiera, institución financiera mexicana, ha sido vinculada a figuras políticas

Algunas publicaciones periodísticas han relacionado a figuras políticas como dueños de Libertad Financiera, tal es el caso de:

Juan Collado Mocelo: El abogado fue socio y formó parte de la sociedad financiera. Carlos Salinas de Gortari: Fue señalado como dueño, esto se manejó en el contexto de las investigaciones de 2019. Enrique Peña Nieto: En las investigaciones del 2019 fue señalado como dueño.

Libertad Servicios Financieros, antes conocida como Caja Libertad, fue involucrada en el escándalo de lavado de dinero del abogado Juan Collado, su socio mayoritario, y de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, señalados como supuestos copropietarios.

Estas afirmaciones no han sido verificadas oficialmente por autoridades regulatorias ni por la empresa, por lo que solo se tratan de declaraciones de terceros que se han dado durante investigaciones penales antiguas.

Cabe recordar que Libertad Financiera ha sido relacionada con investigaciones por presuntos delitos financieros.