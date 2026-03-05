Ana Luisa Vallejo Barba, quien recientemente asumió la titularidad de la Embajada de México en Belice pese a que su antecesora, Martha Zamarripa se ha negado a dejar su puesto y aseguran se atrincheró en el recinto.

Vallejo Barba ha destacado por su perfil técnico y su amplia trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), por lo que te damos detalles de quién es como:

¿Quién es Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice?

Ana Luisa Vallejo Barba, quien recientemente fue nombrada la embajadora de México en Belice, es una diplomática de carrera con el rango de Ministra en el Servicio Exterior Mexicano, al cual ingresó en 1991.

También es reconocida por ser una funcionaria experimentada, enfocada principalmente en temas de protección consular, asuntos jurídicos y administración de sedes diplomáticas.

Fue designada por el Ejecutivo y ratificada por el Senado para fortalecer la relación estratégica de México con Belice el pasado 10 de febrero del 2026.

Su nombramiento fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificado con más de 100 votos a favor ya que cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la diplomacia mexicana, con experiencia en representaciones consulares y embajadas en América Latina, Estados Unidos y Europa.

¿Qué edad tiene Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice?

La edad exacta y la fecha de nacimiento de Ana Luisa Vallejo Barba no están disponibles públicamente en la mayoría de los perfiles oficiales y notas informativas consultadas, por lo que no existe un dato confirmado sobre cuántos años tiene.

Aunque se estima que tiene entre 55 y 60 años, considerando que ingresó al Servicio Exterior a principios de los 90 tras concluir sus estudios superiores.

¿Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice tiene esposo?

La embajadora mantiene su vida personal de manera privada y en los perfiles oficiales del SEM y en las declaraciones de bienes ante la Secretaría de la Función Pública, no se publicitan detalles sobre su estado civil o la identidad de un cónyuge, cumpliendo con los protocolos de privacidad para funcionarios en el extranjero.

¿Qué signo zodiacal es Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice?

El signo zodiacal de Ana Luisa Vallejo Barba tampoco es conocido públicamente, ya que su fecha de nacimiento no ha sido difundida en documentos oficiales o biografías disponibles.

¿Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice tiene hijos?

Hasta ahora no hay información pública confirmada sobre si Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice tiene hijos.

¿Qué estudió Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice?

La formación académica de Ana Luisa Vallejo Barba está enfocada en la diplomacia y las relaciones internacionales:

Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestría en Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero.

Posgrado en Diplomacia en la Universidad de Oxford.

Cursos de especialización en práctica diplomática, negociación, promoción comercial y asuntos consulares.

¿En qué ha trabajado Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice?

Su carrera dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano incluye diversos cargos diplomáticos:

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1994 mediante concurso público.

Analista y jefa de departamento en la Dirección General para América del Norte.

Responsable de asuntos políticos en la embajada de México en Guatemala.

Titular de la Sección Consular en la embajada de México en Perú.

Jefa de Cancillería en la embajada de México en Bolivia.

Cónsul adscrita en el Consulado de México en Río de Janeiro.

Cónsul General de México en San Francisco (ratificada en 2024).

Desde 2026, Embajadora de México en Belice.