En los últimos días, la embajadora de México en Belice, Martha Zamarripa ha dado de qué hablar al reportarse que se atrincheró en las instalaciones de la embajada.

La funcionaria no ha querido dejar el puesto a su sucesora, Ana Luisa Vallejo quien fue designada por el Senado el pasado 10 de febrero, por lo que te damos detalles como:

¿Quién es Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

¿Qué edad tiene Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

¿Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

¿Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice tiene hijos?

¿Qué estudió Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

¿En qué ha trabajado Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

Martha Zamarripa se atrinchera en la embajada de Belice al. no querer dejar el puesto a su sucesora, Ana Luisa Vallejo

Martha Ofelia Zamarripa Rivas es una periodista, analista política y exdiputada mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León que se desempeñó como embajadora de México en Belice desde el 2019.

Fue ratificada en ese cargo por el Senado en 2020 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero antes de su carrera diplomática, tuvo una larga trayectoria en medios de comunicación como columnista, comentarista y conductora en radio, televisión y prensa escrita, abordando principalmente temas políticos y de relaciones internacionales.

También incursionó en la política, pues fue diputada federal suplente en la LXII Legislatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y participó en diversas actividades de asesoría en el gobierno de la Ciudad de México.

Martha Zamarripa (ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM / Isaac Esquivel Monroy)

¿Qué edad tiene Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

No existe una fecha de nacimiento pública ampliamente confirmada en registros oficiales o biografías, por lo que su edad exacta no se encuentra documentada.

¿Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice tiene esposo?

La embajadora mantiene su vida personal de forma privada y en sus perfiles oficiales y profesionales no figura información sobre su estado civil actual o la identidad de un cónyuge.

¿Qué signo zodiacal es Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

Debido a que su fecha de nacimiento no se encuentra disponible públicamente en fuentes confiables, tampoco se puede determinar el signo zodiacal de Martha Zamarripa.

Martha Zamarripa, embajadora de méxico en Belice (@SRE_mx / X )

¿Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice tiene hijos?

Sí, de acuerdo con entrevistas y perfiles periodísticos, tiene tres hijos, quienes incluso la apoyaron cuando decidió incursionar en la política.

¿Qué estudió Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

Se sabe que Martha Zamarripa es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Además cuenta con estudios en diplomacia y relaciones internacionales, los cuales fortalecieron su perfil para asumir la jefatura de la misión en Belice.

¿En qué ha trabajado Martha Zamarripa, embajadora de México en Belice?

Su carrera es extensa y se divide principalmente en dos vertientes:

Fue conductora de noticias en televisión pasando por Televisa Monterrey con el programa Diálogo, columnista en diarios como El Norte y Milenio, y colaboradora en diversos medios de análisis político nacional.

Ha sido una activa defensora de la democratización de los medios y ha participado en foros de análisis sobre la situación política de México.

Consultora en comunicación e imagen política.

Asesora del Gobierno de la Ciudad de México en distintos periodos.

Subdirectora General Jurídica y de Seguridad Institucional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Diputada federal suplente del PRD en la LXII Legislatura.

Desde finales de 2020, se desempeña como Embajadora de México en Belice.

Autora del libro “Voces de la Transición”, sobre el proceso electoral mexicano del año 2000.

Martha Zamarripa y AMLO (@m_zamarripa / X )

Martha Zamarripa se atrinchera en la embajada de Belice; no quiere ceder cargo a su sucesora, Ana Luisa Vallejo

El pasado 10 febrero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció cambios en varias embajadas mexicanas, entre ellos, el relevo de Martha Ofelia Zamarripa Rivas como embajadora en Belice por la diplomática Ana Luisa Vallejo Barba, decisión aprobada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y que debía pasar por el Senado.

Este relevo formaba parte de ajustes diplomáticos para fortalecer la presencia de México en Centroamérica y renovar representaciones en el exterior.

Sin embargo, tras el cambio, surgieron versiones que revelaban que Zamarripa se resistía a abandonar el cargo y entregar la sede diplomática a su sucesora.

Incluso hubo quien aseguraba que Zamarripa se había atrincherado en la embajada de Belice negándose a dejar el cargo, pues permanecía en la residencia diplomática incluso después de que su periodo concluyera a finales de febrero de 2026.