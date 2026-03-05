Mediante comunicado, la embajada de México en Belice informa que la ex representante diplomática en dicha nación, Martha Zamarripa, dejará el país al finalizar esta semana.

También mencionaron en dicho comunicado que la nueva embajadora de México en Belice, Ana Luisa Vallejo, tomará posesión de su cargo durante la segunda quincena de marzo.

El 11 de febrero, Ana Luisa Vallejo fue ratificada como embajadora de México en Belice en el Senado con unanimidad de 113 votos, después de que Martha Zamarripa durara cinco años en el cargo.

Embajada de México en Belice aclara caso de Martha Zamarripa

La embajada de México en Belice informó que Martha Zamarripa dejó la embajada mexicana en Belice el pasado 28 de febrero 2026, cuando concluyó su gestión.

Al día de hoy, jueves 5 de marzo, Martha Zamarripa prepara su salida de Belice, ya que realiza los trámites correspondientes al menaje de casa -el mobiliario que puede importar a México-.

Ya que la embajada en Belice señala, Martha Zamarripa dejará el país al término de esta semana, además, cuenta con 15 días hábiles para entregar su acta de Entrega-Recepción Institucional.

Esto es un plazo estipulado para todos los funcionarios salientes , de conformidad al artículo 18 de los Lineamientos Generales para la regulación de los procedimientos de rendición de cuentas de la Administración Pública.

De momento, Martha Zamarripa no se ha pronunciado sobre su cese de funciones, así como tampoco sobre los señalamientos de medios, situación ya aclarada por la embajada de México en Belice.

Ana Luisa Vallejo tomará posesión de la embajada de México en Belice en próximos días

El comunicado también apunta la pronta llegada de Ana Luisa Vallejo a la embajada de México en Belice, que de conformidad a la normativa vigente, su toma de posesión será en la segunda quincena de marzo.

Aunque no mencionan una fecha exacta, ni si la embajadora ya se encuentra en el país, sí se resalta que en tanto llega, el encargado de Negocios ad interim es el ministro Vladimir Hernández Lara.

Esto es que mientras está ausente Ana Luisa Vallejo, el ministro fungirá como el representante de México frente al gobierno de Belice.