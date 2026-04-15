Alfredo Federico Navarrete Martínez es un economista mexicano que actualmente se desempeña como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cargo para el que fue designado por el Senado de la República para el periodo del 23 de marzo de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y financiero, con especialización en banca de desarrollo, finanzas públicas y regulación del sistema financiero en México.

Su nombramiento fue aprobado por el Senado el 14 de abril de 2026, con mayoría de votos, tras una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refuerza el perfil técnico del IPAB en un momento clave para la protección del ahorro bancario en el país.

¿Quién es Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Alfredo Federico Navarrete Martínez es un economista con amplia trayectoria en instituciones financieras y en el sector público, donde ha ocupado cargos estratégicos vinculados a la estabilidad financiera y el desarrollo económico.

Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en organismos de banca de desarrollo, consolidándose como un perfil técnico relevante en la política financiera de México.

Entre sus principales cargos destacan su paso como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, así como posiciones directivas en instituciones como Nacional Financiera y Banobras.

Además, ha tenido participación en el ámbito académico y cultural como profesor en instituciones como el ITAM y la UNAM.

¿Qué edad tiene Alfredo Federico Navarrete Martínez?

No existe una fecha de nacimiento oficial pública de Alfredo Federico Navarrete Martínez.

¿Alfredo Federico Navarrete Martínez tiene pareja?

No hay información pública verificable sobre su vida sentimental o estado civil, ya que los perfiles disponibles se centran en su trayectoria profesional.

¿Qué signo zodiacal es Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Debido a que no se cuenta con una fecha de nacimiento confirmada, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Alfredo Federico Navarrete Martínez tiene hijos?

No se dispone de información pública sobre su vida familiar, por lo que no se puede confirmar si tiene hijos.

¿Qué estudió Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Alfredo Federico Navarrete Martínez cuenta con formación académica en economía y finanzas:

Licenciatura en Economía, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Especialización en macroeconomía y finanzas internacionales, en la Universidad de Columbia, Nueva York

¿En qué ha trabajado Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Alfredo Federico Navarrete Martínez es reconocido por su trayectoria en el sector financiero y la administración pública, especialmente en áreas relacionadas con la banca de desarrollo y la regulación financiera. Su experiencia lo llevó a integrarse como vocal del IPAB en 2026.