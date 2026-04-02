Alfredo Federico Navarrete Martínez es una de las fuertes propuestas para ocupar el cargo de vocal dentro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Pero, ¿quién es Alfredo Federico Navarrete Martínez? Te compartimos lo que sabemos acerca de su perfil.

¿Quién es Alfredo Federico Navarrete Martínez? Propuesto como vocal del IPAB

Alfredo Federico Navarrete Martínez es un economista mexicano con más de 25 años de experiencia profesional.

Destaca por su trabajo en la Secretaría de Hacienda, en la promoción para el desarrollo de la economía nacional.

Alfredo Federico Navarrete Martínez (@BMVMercados / X)

¿Qué edad tiene Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Se desconoce la edad exacta de Alfredo Federico Navarrete Martínez, aunque tiene aproximadamente 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Se desconoce si Alfredo Federico Navarrete Martínez se encuentra casado, toda vez que mantiene su vida personal privada.

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Alfredo Federico Navarrete Martínez sí tiene hijos, aunque mantiene este aspecto familiar dentro de su vida privada.

¿Qué estudió Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Alfredo Federico Navarrete Martínez es licenciado en Economía por la UNAM.

Además, cuenta con una Maestría en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública en París, Francia y un Doctorado en Economía por la Universidad de Cambridge.

¿En qué ha trabajado Alfredo Federico Navarrete Martínez?

Alfredo Federico Navarrete Martínez ha desempeñado diversos cargos como: