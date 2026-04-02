La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, indicó que el Senado recibió la propuesta de Claudia Sheinbaum para nombrar a un nuevo vocal del IPAB.

“En la Cámara de Senadoras y Senadores recibimos hoy la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la aprobación en este órgano legislativo de Alfredo Federico Navarrete Martínez como vocal del IPAB” Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva

En caso de ratificarse el nombramiento de Alfredo Federico Navarrete Martínez, el funcionario fungirá como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta el 31 de diciembre de 2029.

En ese puesto desempeñaría trabajos como:

Participar en decisiones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Votar en la Junta de Gobierno

Supervisar crisis bancarias

Aprobar programas y presupuesto

Senado recibe propuesta de Sheinbaum para nuevo vocal del IPAB (Especial)

Senado analizará la propuesta que nombra a Alfredo Federico Navarrete Martínez como nuevo vocal del IPAB

A través de un mensaje en sus redes sociales, la presidenta del Senado de la República explicó que dicho nombramiento se analizará de manera responsable, con la debida observación de la documentación recibida.

Alfredo Federico Navarrete Martínez es un economista mexicano y funcionario público con amplia trayectoria en el sector financiero, actual titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro en la Secretaría de Hacienda.

Egresado de la Licenciatura de Economía por la UNAM, cuenta además con una maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Su experiencia incluye cargos públicos como:

Director general adjunto de Finanzas en la Sociedad Hipotecaria Federal

Director adjunto financiero en Banobras

Tesorero general en Nacional Financiera

Asesor económico en Hacienda

En el sector privado destaca: