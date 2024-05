¿Qué pasa entre AMLO y Ramón Alberto Garza? Todo indica que los ánimos se están calentando, ya que el presidente de México y el periodista sostienen una pelea; aquí te explicamos por qué.

Luego de que Ramón Alberto Garza se convirtió en objeto de opiniones por hacer señalamientos en contra del gabinete de AMLO , este último se defendió de las acusaciones.

Así pues, por la diferencia de posturas, AMLO y Ramón Alberto Garza dieron pie a una interesante pelea en donde el periodismo, la corrupción e importantes funcionarios son el meollo del asunto.

La razón por la que Ramón Alberto Garza y AMLO pelean involucra una serie de declaraciones que el periodista hizo para inculpar de corrupción al gabinete del presidente de México .

Y, de manera más precisa, a Manuel Barlett, director de la CFE, a quien Ramón Alberto Garza quiso exponer al relatar un particular episodio en entrevista con Carmen Ariastegui.

De acuerdo con Ramón Alberto Garza, la pelea en sí con AMLO sucede porque el presidente de México ha hecho caso omiso de tal problemática, pese a portar la bandera de la transparencia y la honestidad.

Lo cual ha sido la conducta predilecta de AMLO desde que el periodista le comunicó que tenían pruebas de lo que pasaba con su equipo presidencial , en espera de que hiciera algo contra ello.

“ No me interesa ” habría sido la respuesta de AMLO para Ramón Alberto Garza, misma que, además de ser la razón de su pelea, también fue el detonante para su distanciamiento.

Cualquier hombre con decencia, con integridad y con honestidad democráticas que realmente quisiera combatir la corrupción diría “de eso pido mis almuerzos” [...] pero no, él dijo no, no, no me interesa.

Ramón Alberto Garza